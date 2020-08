Un mare di champagne ad Alassio

Alassio si prepara ad immergersi in “Un Mare di Champagne”. Domenica 20 e lunedì 21 settembre il Diana Grand Hotel di Alassio ospiterà l’ottava edizione del più importante evento indipendente dedicato al mondo delle bollicine.

Nato dal consorzio locale di ristoratori Macramé, “Un Mare di Champagne” ha la finalità di comunicare il valore del prodotto delle maison francesi che saranno presenti alla due giorni ligure, creando nuove sinergie e facendo rete.

Sarà possibile degustare oltre 120 tra le migliori etichette di oltre 40 maison francesi, accompagnando il vino con pregiati prodotti della terra e del mare, in un luogo esclusivo, affacciato direttamente sulla splendida spiaggia di Alassio. Dalle masterclass con illustri nomi del mondo del wine, all’esclusiva cena di gala firmata da due famosi chef del panorama della ristorazione nazionale, dall’analisi sensoriale, in assoluta anteprima nazionale, del tartufo della Fiera del Tartufo di Alba alla presentazione di un cocktail, nato dalla creatività di Lucio D’Orsi bar manager del Dry Martini, fiore all’occhiello dell’Hotel Majestic Palace di Sorrento, nel novero delle sedi Dry Martini nel mondo, assieme a Barcellona, Madrid, Londra, Rio de Janeiro e San Louis Potosi, in Messico.

Nella due giorni alassina, nell’elegante contesto del Diana Grand Hotel, le prestigiose etichette d’oltralpe saranno protagoniste durante la Champagne Gala Night della domenica e nelle degustazioni e masterclass del lunedì. Quest’anno, i piatti della cena porteranno la firma di Giuseppe Di Iorio, chef del capitolino una Stella Michelin Aroma Restaurant, di Ivano Ricchebono, chef resident, una stella Michelin al The Cook di Genova. Special guest l’alassino Massimo Viglietti, executive chef di Taki Gourmet a Roma.

Protagoniste della cena glamour sotto alle stelle le raffinate esecuzioni dei due chef stellati e la dolce proposta del maestro e pastry chef Alessandro Dalmasso (AMPI). In seconda serata, prenderanno la scena i cocktail realizzati da Lucio D’Orsi, l’anima del Majestic Palace Hotel (la prenotazione è obbligatoria, per informazioni: +39 0182470149).

di Claudio Zeni