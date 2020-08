Alpe Cimbra la grande musica a Maso Spilzi

Dopo il periodo di forzato silenzio, anche la musica dal vivo ha ripreso quota: in senso metaforico e geografico trattandosi di Folgaria, sull’Alpe Cimbra, dove il Comune ha programmato la tradizionale stagione concertistica “La grande musica a Maso Spilzi” in collaborazione con l’Associazione Amici d’Orfeo, per non lasciare gli amanti della classica, numerosi e particolarmente assidui sull’altipiano, senza le note dei loro beniamini.

Concerti squisitamente cameristici che si tengono parte nella prestigiosa sala del fienile di Maso Spilzi, con pubblico contingentato, parte nella corte dello stesso Maso.

Nella programmazione e nella scelta degli artisti sono stati privilegiati giovani professionisti trentini che hanno particolarmente sofferto – un destino comune a chi dall’arte trae sostegno – del periodo di lockdown vedendo cancellati i concerti in Italia o all’estero.

Dopo il concerto di apertura del martedì 4 agosto ecco il programma dei prossimi appuntamenti:

Martedì 11 Agosto, Corte di Maso Spilzi, ore 17.30

Flora Vedovelli, arpa

XXX, flauto

Musiche di Haendel, Ibert, Grandjany, Salzedo

Giovedì 13 Agosto, Maso Spilzi, ore 21.00

Hanna Pukinskaya, violino

Gabriele Iorio, pianoforte

Musiche di Beethoven, Stravinskij

Venerdì 14 Agosto, Corte di Maso Spilzi, ore 21.00

Demian Baraldi, violino

Dylan Baraldi, violoncello

Musiche di Bach, Mozart, Paganini

Lunedì 17 Agosto, Corte di Maso Spilzi, ore 17.30

Tommaso Santini, violino

Giorgia Lenzo, viola

Jacopo Gianesini, violoncello

Musiche di Françaix, Dohnányi, Beethoven

Mercoledì 19 Agosto, Maso Spilzi, ore 21.00

Irene Bottura, soprano

Andrea Zaupa, baritono

Tullio Garbari, pianoforte

Musiche di Mozart, Puccini, Leoncavallo, Verdi

In caso di maltempo i concerti previsti nella Corte di Maso Spilzi si terranno all’interno del Maso stesso.

di Claudio Zeni