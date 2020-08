Tutto sull’edizione 2020 di CortonAntiquaria

Dal 15 al 30 agosto 2020 ritorna Cortonantiquaria, la mostra sull’antiquariato più antica d’Italia che giunge quest’anno alla sua cinquantottesima edizione.

Quest’anno la sede non sarà più nello storico Palazzo Vagnotti ma nel più spazioso Centro Convegni di Sant’Agostino, in via Guelfa, nel centro storico di Cortona, si tratta dei locali storici del Convento, con chiesa annessa, un ambiente suggestivo e completamente restaurato.

Grazie alla tenacia di Comune di Cortona e della Cortona Sviluppo, Cortonantiquaria è la prima mostra artistica post Covid in Toscana.

Quest’anno dunque, vista la necessità di garantire tutte le precauzioni necessarie post pandemia, gli sforzi sono stati raddoppiati, per poter ugualmente garantire una mostra che rappresenta l’orgoglio della città di Cortona ed il punto di riferimento per gli amanti del collezionismo d’arte; per questo l’Amministrazione Comunale ha assicurato ugualmente il suo svolgersi, potendo contare sia su un’attenta organizzazione sia sulla partecipazione di antiquari provenienti da tutta Italia (anche da Inghilterra e Spagna), che tutti gli anni hanno preso parte a questo importante appuntamento, condividendone prospettive e impostazione ideativa.

Nella seconda metà di agosto dunque i visitatori potranno immergersi in un selezionato concentrato di arte di altissimo livello: mobili, porcellane, dipinti, statue in legno e marmo, oggettistica, tessuti, stampe, cornici, cristalli, pregiati argenti, arazzi, tappeti persiani di alta manifattura, stoviglie, gioielli. Opere d’arte uniche che, attraverso differenti stili, dimostrano la declinazione del gusto per il bello declinato nelle varie epoche.

Un evento di grande valore per il mercato antiquario italiano, e una longevità straordinaria che la pone tra gli appuntamenti più prestigiosi d’Italia.

La mostra è promossa dal Comune di Cortona con il sostegno di Camera di Commercio e Banca Popolare di Cortona, con l’organizzazione della Cortona Sviluppo srl e la collaborazione di Furio Velona Antichità che segue la direzione scientifica.

Cortonantiquaria è un appuntamento che si caratterizza per la capacità unica di coniugare felicemente il fascino specialistico delle opere di antiquariato a eventi mondani, dalle degustazioni con aperitivo alle mostre collaterali, dalle conversazioni d’autore al Premio che dal 2001 viene conferito a personaggi che hanno un legame speciale con Cortona. La città di Cortona nel periodo di apertura della mostra offre occasioni speciali ai visitatori con pacchetti visita che includono il Museo MAEC, ma anche opportunità per degustare la cucina tradizionale a prezzi speciali per i visitatori. “Non era assolutamente scontato organizzare la CortonAntiquaria visto la difficoltà oggettiva del momento che stiamo vivendo e con tutte le restrizioni necessarie per la sicurezza, tuttavia, abbiamo voluto fortemente dare seguito ad una tradizione pluridecennale che onora la nostra città e che vuole essere un segnale concreto per la ripartenza di un settore artistico particolare” – dichiara l’assessore alla Cultura Francesco Attesti. “Contiamo quindi di poter dare uno slancio concreto al turismo culturale che quest’anno ha sofferto molto, in particolare nelle piccole città d’arte.”

Informazioni utili:

Durata: 15 – 30 agosto 2020

Sede: Centro Convegni Sant’Agostino

Inaugurazione: 14/08/2020 ore 17.00

Orario: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00; martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 20.00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:00

Organizzazione: Cortona Sviluppo s.r.l.

IL PROGRAMMA:

14 agosto, ore 17,00: Inaugurazione con brani di Ennio Morricone a cura della COR-Orchestra diretta da Francesco Santucci.

16 agosto, ore 18,30: Arianne Ghersi e Walimohammad Atai “Il martire mancato”. Ore 21.30: Concerto con Davide Alogna (violino) Pietro Bonfilio (pianoforte), brani di Mozart, Beethoven e Saint-Saëns.

17 agosto, ore 18,30: Conferenza del prof. Mario Ascheri, storico e docente presso l’Università di Roma Tre. “Siena e Firenze: rivalità attraverso i secoli”. Ore 21.30: MUMEC. Fausto Casi e Valentina Casi “Il pre-cinema”.

18 agosto, ore 17,00: Visita guidata della mostra antiquaria con presentazione dei pezzi di maggiore rilievo. Ore 21,30: Concerto di tango dell’Ensemble Hyperion, Nicolas Maceratesi (bandoneon), Melody Quinteros (violino), Davide D’Ambrosio (chitarra), Bruno Fiorentini (flauto), Guido Bottaro (pianoforte), Danilo Grandi (contrabbasso).

19 agosto, ore 21,30: Spettacolo teatrale “Lo Ammetto ho tentato di essere felice” a cura del regista, drammaturgo e docente teatrale Manfredi Rutelli e dello scrittore Gianluca Brundo. Cortonantiquaria 2020 Il Programma

20 agosto, ore 18,30: L’archeologo e storico dell’arte Prof. Furio Durando presenta il libro “La mia Vetulonia. Segreti, storie, memorie di una città etrusca”. Con intervento dell’autore Pietro Forci e dell’editore Mario Papalini. Ore 21,30: Concerto Jazz a cura del gruppo “Red Bellini”.

21 agosto, ore 17,00: Visita guidata della mostra antiquaria con presentazione dei pezzi di maggiore rilievo. Ore 18,30: Intervista con Lorenza Foschini, “La vita di una grande giornalista”.

22 agosto, ore 18,00: Visita guidata alla Tanella di Pitagora, a seguire presentazione del libro, “Le colonne d’Ercole” a cura di Pelagio d’Afro, Giuseppe d’Emilio, Arturo Fabra, Roberto Fogliardi e Alessandro Papini.

23 agosto, ore 21,00: Premio CortonAntiquaria dedicato agli Operatori Sanitari e Associazioni di Volontariato attivi nel territorio durante il periodo COVID. A seguire proiezione e performance live di sonorizzazione del capolavoro cinematografico “Nosferatu” di F. Murnau (1922) a cura di Simone Lanari.

24 agosto, ore 21,30: Incontro con l’autore e visione del film “L’abbandono” di e con Ugo Frosi.

25 agosto, ore 21,30: “Nel mezzo del cammin della salita…” spettacolo teatrale a cura del “Piccolo Teatro della Città di Cortona”.

26 agosto, ore 17,00: Visita guidata della mostra antiquaria con presentazione dei pezzi di maggiore rilievo. Ore 18,30: Intervista con lo scrittore Nicola Nucci.

28 agosto, ore 18,30: Presentazione del libro “Firenze, un film” di Riccardo Lestini.

29 agosto, ore 21,30: Spettacolo teatrale “Fool” con Gianluca Brundo.

I COMMENTI:

Sulla prossima edizione di Cortonantiquaria, presentata nella sala del consiglio comunale alla presenza degli amministratori locali, degli organizzatori, e degli sponsor, si segnala l’intervento del sindaco Luciano Meoni e dell’assessore alla cultura Francesco Attesti

«Nonostante il periodo di emergenza sanitaria abbia fortemente penalizzato ogni attività economica, culturale e sociale – affermano Meoni e Attesti – l’amministrazione comunale di Cortona non si è fermata e ha voluto, con forza, organizzare la 58ma edizione di Cortonantiquaria. Un’edizione il cui periodo di svolgimento è stato anticipato rispetto al solito. Questo è stato possibile per il contemporaneo annullamento di altre manifestazioni di rilevanza nazionale».

«Lo spostamento della location da Palazzo Vagnotti al complesso di Sant’Agostino – proseguono Meoni e Attesti – è dovuto a motivi logistici. La sede storica, nella quale sono ospitati corsi scolastici, avrebbe richiesto interventi di sanificazione piuttosto complessi e i tempi tecnici a nostra disposizione non lo permettevano. La scelta di ospitare l’evento in Sant’Agostino, che all’inizio aveva lasciato dei dubbi, crediamo sia la più opportuna. La nuova sede garantisce, oltretutto, un itinerario espositivo a senso unico e questo permetterà di apprezzare tutte le bellezze dell’intero complesso religioso e di facilitare il distanziamento interpersonale. Il programma è ricco anche di eventi collaterali e tra questi segnaliamo la mostra dal titolo “Il cinema quando il cinema non c’era”, un’esposizione degli strumenti del pre-cinema».

Meoni e Attesti concludono con una considerazione di carattere generale. «L’amministrazione comunale di Cortona – affermano sindaco e assessore alla cultura – punta molto su Cortonantiquaria, in un momento in cui il rilancio turistico di Cortona è già iniziato».