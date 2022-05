U Cabanin il buon formaggio che si produce con il latte delle Cabannine

In località Scabbiamara, nel Comune di Rezzoaglio (Ge), a circa 1000 metri di altezza si trova l’Azienda Agricola Petramartina, intenta a salvaguardare e selezionare una razza bovina autoctona di questo lembo di terra: la Cabannina, razza tipica ligure che deve il suo nome alla frazione di Cabanne, sempre nel comprensorio di Rezzoaglio, in Alta Val d’Aveto, che ne è stato un centro importante per l’allevamento.

E’ una razza a duplice attitudine, carne e latte, che abbiamo rischiato di perdere ed è grazie a pochi temerari che oggi, pur contando poche centinaia di capi, circa 700, è ancora viva e prolifera.

Nell’azienda Agricola Petramartina vengono prodotti di varie tipologie di formaggio tra i quali “U Cabanin”, il formaggio della tradizione locale che si fa da tempi remoti, prodotto a latte crudo scaldato ad un massimo di 39 gradi di temperatura utilizzando il caglio di vitello in pasta.

E’ un formaggio molto buono, grazie all’alta qualità del latte, e a seconda della stagione, in base all’alimentazione degli animali, offre differenti sfumature al palato. Ottimo come formaggio da taglio e anche come ingrediente più che interessante per ricette sfiziose. E’ chiaro che il buon andamento dell’allevamento degli animali consente all’Azienda di avere un’ottima materia prima e conseguentemente una caseificazione di alto valore.

Bovine, latte e formaggi, ma non dimentichiamo l’amore, la passione, il mettersi in gioco per lavorare a 1000 metri con le dovute problematiche ambientali. Ma è grazie ai titolari dell’azienda Agricola Petramartina se molti territori non sono stati definitivamente abbandonati e dimenticati. Questo impegno, a 365 giorni all’anno, significa molto per tutti.

di Claudio Zeni