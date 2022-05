Terme di Chianciano super sconti per i residenti nelle province di Siena Arezzo e Perugia

«Un Paradiso a due passi da casa». Questo è il claim ideato per invitare i residenti a Chianciano Terme e nelle province di Siena, Arezzo e Perugia, alla scoperta delle bellezze delle spa, Terme sensoriali e Piscine termali Theia. con una mezza giornata di vacanza a prezzi speciali, proprio mentre decadono l’obbligo di Green pass e mascherina per accedere alle Terme. Terme di Chianciano promuove così una campagna di sconti esclusiva per permettere ai residenti di considerare le spa una tappa della loro vita settimanale!

Per i residenti nel comune di Chianciano Terme e nelle province vicine, è stata varata una straordinaria offerta per gli ingressi durante la settimana con l’accesso ad entrambe le spa, da acquistare on line con un codice sconto ad hoc oppure direttamente alla Reception.

Vediamo in dettaglio i giorni della settimana dedicati agli sconti; i Chiancianesi accedono il mercoledì alle Terme sensoriali mentre il giovedì entrano – anche con i loro bambini- alle Piscine termali Theia alimentate dalla purissima fonte Sillene.

I residenti nel resto della provincia di Siena e in quelle di Arezzo e Perugia possono accedere con tariffa super agevolata il giovedì alle Piscine termali Theia e il lunedì alle Terme sensoriali.

Una occasione imperdibile per farsi cullare dal tepore dell’acqua termale e delle esperienze sensoriali in queste giornate primaverili, piene di luce, dall’alba al tramonto, in due strutture tutte da scoprire e situate a pochi chilometri da Siena, Perugia e Arezzo. Per informazioni, si può chiamare lo 0578 68501 o visitare il sito e la pagina dedicata all’iniziativa.

www.termechianciano.it