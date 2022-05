Buon vino e fratellanza a la Combàrbia

L’azienda agricola ‘Combarbia’ nasce all’inizio degli anni sessanta, per iniziativa di Novilio Mariani, che, stabilitosi con la famiglia in località Cervognano di Montepulciano (Si) e precisamente in quella che nelle antiche mappe catastali è indicata come “Villa Elvira”, si dedicò per primo della sua famiglia, alla produzione del vino. La zona di Cervognano è infatti nota fin dall’antichità per la sua naturale predisposizione alla coltivazione della vite.







Nel 2016 la passione per questa attività spinge il giovane e dinamico Gabriele Florio, nipote acquisito di Novilio, a prendere in mano l’azienda con il proposito di continuare l’attività del fondatore, ma anche quello di rinnovare: esempio la nuova sede della cantina, o il proposito di usufruire delle nuove e più moderne tecniche di coltivazione della vite e di vinificazione.







Il nome dell’azienda è “Combàrbia” la cui parola significa letteralmente un “crocicchio di strade”, un luogo cioè dove più strade si riuniscono e dal quale si diramano, dando la possibilità a chi si trova in questa confluenza di scegliere il percorso da seguire. Ma il crocicchio è anche il luogo di sosta, di conversazione e di riposo del viandante.







Ma la parola “combàrbia” ha anche un significato più profondo: quando i contadini del borgo di Cervognano dicevano di “andare alla combarbia” significava che si riunivano, di solito nelle stanze attigue alla Chiesa del paese, per passare una serata spensierata in compagnia, conversando tra loro e raccontandosi storie di fantasia o riguardanti fati personali. E questo avveniva alla presenza naturalmente di qualche bottiglia del loro buon vino toscano.

La produzione vinicola di Gabriele Florio viene tutta commercializzata con il nome Combàrbia: Vino Nobile di Montepulciano Docg, Vino Rosso Toscana IGT, Rosso di Montepulciano Doc, Vino Bianco Toscana IGT, Vino Nobile di Montepulciano Riserva Docg e Vino Rosso Toscana IGT ‘ICS’.







di Claudio Zeni