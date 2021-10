Trekking urbano a Prato sulle orme di Curzio Malaparte

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, domenica 31 ottobre torna in tutta Italia la Giornata Nazionale del Trekking Urbano per riscoprire a passo lento, valorizzare e diffondere l’anima green delle città italiane, vivere un turismo dolce.

Mai come quest’anno il tema scelto per la giornata nazionale del trekking urbano, giunta ormai alla diciottesima edizione, Una sana follia. Alla scoperta del territorio attraverso i suoi bizzarri personaggi, si confà alla città di Prato che ha scelto di omaggiare uno dei suoi figli più estrosi e poliedrici, Curzio Malaparte, per l’intero mese di ottobre in quello che è l’evento deputato al cammino e al gusto, eatPRATO Walking.

Domenica 31 ottobre pertanto Curzio Malaparte diventa ancora più incisivamente il testimonial ideale del trekking urbano all’interno di una città che sorprende ed intriga ad ogni sguardo. Percorsi lenti, angoli inconsueti e poco battuti, letture trasversali del tessuto urbano, scoperta di luoghi densi di storia e di storie ma anche rinnovati, incursioni teatrali.

Una passeggiata o meglio un vero e proprio viaggio in città alla scoperta di angoli nascosti attraverso percorsi che uniscono arte, cultura, tessuto industriale ancora attivo o recuperato, verde e prodotti tipici.

Al centro della giornata pratese del Trekking Urbano, in coincidenza con l’ultimo appuntamento di eatPRATO Walking, il turismo industriale, cuore pulsante della città che trova nel nuovo progetto del Comune di Prato, “T.I.P.O. – Turismo Industriale Prato”, una piena valorizzazione di quello che è il più grande centro tessile europeo.

Info: Ufficio Informazioni Turistiche, 0574.24112 – info@pratoturismo.it – www.pratoturismo.it

di Claudio Zeni