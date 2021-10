Il pilota chianino Davide Bartolini al Liburna Terra

Davide Bartolini e Chiara Lombardi portacolori dell MDM Racing di Ciggiano (Ar), dopo la splendida prova disputata al 14° Rally delle Marche, si presentano all’ultima gara del Campionato Italiano Rally: la 12ma Liburna Terra.

Una gara di estremo prestigio per quello che evoca negli animi di tutti gli appassionati di Rally, le prove speciali, su terra, si trovano in Toscana nel territorio della bassa provincia di Pisa con partenza da Peccioli e arrivo a Volterra.

Davide tornerà alla guida della Peugeot 208 R2B della bresciana GF Racing con la quale ha già gareggiato al Tuscan 2020 e al 15° Rally Città di Arezzo, Crete Senesi e Valtiberina ad inizio agosto, gara dove si è classificato primo delle vetture Peugeot 208 R2B, una gara di assoluto rilievo sulle strade di “casa”.

Venerdì 5 e sabato 6 novembre saranno due giorni intensi per Davide e Chiara impegnati in questa splendida gara, articolata su 497 chilometri di cui 76,880 chilometri di tratti cronometrati suddivisi in 9 prove: PS 1 Tenuta di Canneto Km 2,360, PS 2-5 Riparbella Km 9,210, PS 3-6-8 Serraspina Km 5,620 e PS 4-7-9 Ulignano di Km 13,080.

«Sarà una nuova avventura questa – dice Davide – ritorno con la Peugeot 208 R2B con la quale ho già corso due gare, l’ultima di Campionato lo scorso anno e il rally di Arezzo quest’anno. Continua il mio percorso di crescita in questa specialità, sto cercando di raccogliere il meglio da queste esperienze, il prossimo anno vorrei essere fra i protagonisti e lottare costantemente per i vertici».

di Claudio Zeni