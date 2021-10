Finocchiona IGP incontra le Denominazioni di Origine dei Vini Italiani

Come migliorare l’esperienza del gusto unico e incomparabile della Finocchiona IGP? Attraverso l’abbinamento con un vino che ne esalti le qualità e ne evidenzi le caratteristiche preziose e impareggiabili.

Per incorniciare il legame tra vino e la Finocchiona IGP, che affonda le proprie radici sin dall’origine del tipico salume toscano, il Consorzio di tutela della Finocchiona IGP ha istituito una collaborazione con Federdoc, la Confederazione dei consorzi di tutela dei vini italiani, per individuare le denominazioni d’origine che meglio si confanno al sapore tipicamente toscano del prodotto. Un viaggio da Nord a Sud alla scoperta dei vini a Denominazione d’Origine più peculiari nell’espressione del proprio territorio. Un progetto che, avvalendosi della preziosa consulenza di Federdoc, arricchisce la rosa delle iniziative portate avanti dal Consorzio della Finocchiona IGP con altre realtà territoriali che proteggono i marchi IGP e DOP, e che ora si concentra sui vini.

«Dopo l’esperienza molto positiva della collaborazione con altri prodotti a marchio DOP e IGP per il Grand Tour della Finocchiona – afferma il presidente del Consorzio, Alessandro Iacomoni (nella foto) – la Finocchiona IGP torna a collaborare con le eccellenze del Made in Italy al fianco di altri Consorzi che s’impegnano a valorizzare e tutelare la qualità e l’unicità delle denominazioni vitivinicole. Una sinergia, quella tra Consorzi di tutela presenti sul territorio nazionale, che diventa fondamentale per promuovere in maniera crescente un patrimonio agroalimentare fatto di passione e professionalità, qualità e riconoscimento».

di Claudio Zeni