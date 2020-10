Oktober Test al Falconiere

L’autunno porta con se nuovi colori, nuove delizie a tavola e nuove idee. Per questi motivi la fulgida mente di Silvia Baracchi, chef patron del ristorante il Falconiere di Cortona, una stella Michelin e delegata per la Toscana di Euro Toques Italia, ha creato per la stagione del ‘foliage’ l’Oktober Test!’, nuovi deliziosi menù dove il cliente sceglie le pietanze mentre un calice di vino per ogni portata verrà offerto dalla Cantina Baracchi, abbinato secondo l’esperienza e il gusto della Chef e del Sommelier.

Per tutto il mese di ottobre gli ospiti sono quindi invitati a prenotare il loro tavolo usando la parola d’ordine “Oktober test!”, parola che dovranno ripetere al loro arrivo al ristorante per usufruire della promozione.

Piatti originali, dai sapori avvolgenti e dai profumi intensi potranno essere gustati nella tranquilla atmosfera del Falconiere, lontani dal caos, nel cuore della campagna toscana.

La fantasia della Lady Chef Silvia Baracchi non è solo un ingrediente della sua cucina ma una caratteristica della sua personalità… stay tuned, perchè la Chef tornerà anche con nuove proposte per i prossimi mesi.

di Claudio Zeni