La storica dell’arte Francesca Robicci dona al Comune una sua opera raffigurante San Michele Arcangelo

Donato al comune di Castiglion Fiorentino un quadro raffigurante San Michele Arcangelo patrono della città. La donazione, ad opera della storica dell’arte e affrescatrice Francesca Robicci, è stata effettuata lo scorso 29 settembre, giorno in cui si festeggia il Santo. Durante il periodo del lockdown, Francesca Robicci, vive e lavora tra Roma e gli Stati Uniti dove è una affrescatrice e storica dell’arte/curatrice, si è impegnata a trasformare il tempo dell’attesa in uno studio che ha dedicato, come lei stessa spiega “alla nostra tradizione, alla nostra spiritualità e alle nostre origini. I soggetti classici sono sempre al centro del mio lavoro, ed in particolare le figure dei Santi: uomini comuni capaci di grandi imprese o figure straordinarie al di sopra e a difesa degli uomini tutti. Tra queste ultime la figura di San Michele Arcangelo è legata al nostro paese, la mia famiglia è originaria di Castiglion Fiorentino, in maniera particolare, questo Santo sconfigge il Male per antonomasia, in passato anche veniva invocato in occasione di piaghe e pestilenze, affinché vi ponesse fine. Per questo motivo, con molta umiltà ma con un grande augurio a tutti voi e a questa città che tanto mi è cara, ho desiderato fare dono di questo mio piccolo lavoro, realizzato con l’intento di celebrare l’inizio di una stagione nuova per tutti, e nata sotto una nuova consapevolezza”. Il 29 Settembre ricorre una delle due date in cui si festeggia San Michele Arcangelo ed in questa occasione si è svolta la donazione. Il quadro è stato poi affisso nella sala del consiglio comunale già intitolata a San Michele Arcangelo. “Ho gradito il dono fatto al comune che raffigura San Michele Arcangelo dell’artista, Castiglionese di origine, Francesca Robicci alla quale va il mio ringraziamento a nome di tutta l’Amministrazione” conclude il sindaco Mario Agnelli.