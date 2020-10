Terminato il restauro della tela di Commodi a Santa Chiara. Sabato la presentazione

Sabato 3 ottobre alle 16.30, presso la Chiesa di Santa Chiara, verrà presentato il restauro della tela “Immacolata Concezione e Santi” del 1609, ad opera di Andrea Commodi.

Commodi, pittore fiorentino che risentì degli influssi della riforma cattolica, fu attivo a Roma, Firenze e Cortona; fu proprio lui a fare da maestro a Pietro Berrettini.

Il restauro dell’opera, finanziato dal Comune di Cortona, è stato realizzato dalle restauratrici Luciana Bernardini e Rita Bellatreccia. L’intervento di restauro ha riguardato sia la ripulitura della tela che ha consentito di far emergere alcuni elementi precedentemente non visibili, che il consolidamento del materiale pittorico.

Sabato in occasione della presentazione, sarà presente il professor Gianni Papi, riconosciuto a livello internazionale come profondo conoscitore dell’arte pittorica di Andrea Commodi. Per i saluti istituzionali, sabato saranno presenti il Sindaco Luciano Meoni e l’Assessore Francesco Attesti.

L’opera restaurata si trova nella Chiesa di Santa Chiara; nell’altare opposto è possibile ammirare “La deposizione”, tela di Pietro da Cortona.

Si ricorda che in virtù delle vigenti normative per il contenimento della diffusione del Covid-19, la prenotazione è obbligatoria. L’accesso sarà consentito ad un numero limitato di persone. Per prenotare è necessario telefonare allo 0575.637235.