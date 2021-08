Nasce 1960 Nesos l’orologio di Locman dedicato al vino marino

Qualità, innovazione, ricerca, amore per il mare: i valori identitari che uniscono Arrighi e Locman insieme per promuovere il made in Elba e il territorio

Arrighi e Locman, due marchi dalla forte identità territoriale, ma con una spiccata vocazione internazionale, si uniscono per farsi ambasciatori del territorio. Un’operazione di co-marketing che nasce dalla profonda condivisione dei valori identitari delle due aziende.

Gli orologi Locman si distinguono per i materiali innovativi, come il titanio, la fibra di carbonio, l’alluminio e altre leghe high-tech, oltre a un inconfondibile design, tanto che nel 2003 è la prima azienda al mondo a realizzare un orologio con cassa totalmente in fibra di carbonio.

Nel 2018 l’azienda Arrighi è la prima a realizzare un esperimento scientifico unico al mondo: produrre un vino con un metodo antichissimo, quello usato 2500 anni fa dai greci dell’isola di Chio. Un viaggio indietro nel tempo per scoprire i segreti di un vino mitologico.

Gli orologi Locman nascono all’Isola d’Elba, a pochi metri dal mare e dal mare traggono ispirazione ed energia. Così come Nesos che porta il mare dentro la bottiglia.

Stile e gusto per assaporare appieno ogni momento.

di Claudio Zeni