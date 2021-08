Il chianino Davide Bartolini al 15° Rally città di Arezzo Crete Senesi Valtiberina

Arezzo terra di motori e di piloti: a Ciggiano la MDM Racing Associazione attiva nel motorsport e nella promozione del territorio, sarà presente con il suo pilota Davide Bartolini al 15° Rally città di Arezzo – Crete Senesi – Valtiberina, in programma dal 6 all’8 di agosto p.v. .

Quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra e valida anche per il Campionato Italiano Rally Terra Storico, per il tricolore Cross Country Rally, terza gara per il Tour European Rally Series moderno e historic, sarà l’atto finale del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021.

Davide sarà affiancato dall’esperta e professionale Titti Ghilardi e avrà a disposizione una Peugeot 208 in configurazione R2B della Gieffe Racing di Brescia.

Davide Bartolini ha un trascorso come pilota di motocross ed enduro ma nel 2019 si è fatto “ammaliare” dalle quattro ruote, sempre però su fondi sterrati. Continua, quindi con il “Rally di casa”, il suo percorso di apprendistato nel settore rally. Questa sarà la sua dodicesima gara, ma già si è distinto con piazzamenti di assoluto rilievo che fanno ben sperare per questo importante appuntamento che interesserà le province di Arezzo e Siena con circa 550 km di cui 84 di prove cronometrate, fra le più belle e mitiche del panorama rallystico mondiale.

di Claudio Zeni