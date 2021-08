Sandro Bottega sul tema vaccini e lavoro

Sandro Bottega, imprenditore e titolare della cantina Bottega S.p.A., esprime il suo punto di vista in merito ai vaccini e al mondo del lavoro.

«Premesso che la totale ripartenza dell’economia passa attraverso la sconfitta del virus e che i danni derivanti dallo sviluppo della pandemia vengono pagati dalle aziende in primis (ma in realtà dall’intera collettività con il conseguente minor introito fiscale) in termini di giorni malattia, di inefficienza produttiva e di conseguente riduzione della competitività, il problema non può che essere risolto a livello di governo centrale, anche al fine di evitare che ci siano diverse prese di posizione con le giustificazioni più svariate – esordisce Sandro Bottega – va anche ribaltata la questione relativamente ai dipendenti vaccinati. In caso di contatto con una persona infettata saranno obbligati a quarantena, dovranno rimanere in malattia anche con conseguente limitazione delle loro libertà. Chi li tutela?»

«Personalmente, ho ringraziato tutto il personale aziendale che si è vaccinato e, nonostante creda che i no vax abbiano legittimi dubbi e qualche ragione, ritengo che essi stessi debbano porsi il quesito della correttezza del loro comportamento nei confronti di chi invece si è vaccinato – ha sottolineato Bottega – …. un paradosso che deve essere chiarito senza se e senza ma: la spesa pubblica è finanziata dalle tasse di coloro che lavorano e, siano essi dipendenti o imprenditori, lo stato deve riconoscerne i meriti come pure deve riconoscere che senza l’impresa non c’è lavoro e tanto meno un miglioramento della qualità della vita di tutti… ».

di Claudio Zeni