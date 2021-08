Bacialla Bike, in arrivo la 18esima edizione

Conto alla rovescia per la 18esima edizione della Bacialla Bike, la manifestazione dedicata al mondo Mtb si terrà a Terontola il prossimo 29 agosto. La gara fa parte dei circuiti Mtb Tour Toscana, Umbria Tuscany Mtb e Gran premio dei sapori.

La squadra ospite principale è il «Team Giant Polimedical» di cui fa parte il campione del mondo Hector Leonardo Paez, il colombiano è titolare del «Percorso Marathon 2019/20». Si annuncia una competizione di altissimo livello grazie alla presenza di squadre e sportivi di primo rango, come Francesco Casagrande, «Cicli Taddei» con Francesco Failli, la «Ciclismo team new bike» con Franz Hofer e Leopoldo Rocchetti della «Bike therapy». La partenza avverrà domenica 29 agosto alle 9,30 da piazza Madre Teresa di Calcutta a Terontola, la manifestazione è organizzata secondo i rigorosi protocolli Covid19 e comprende anche una gara per giovani.

La sfida principale è la «Gran fondo» da 46 chilometri con un avvincente gran premio della montagna a Ginezzo (dislivello di 1600mt), ma si annuncia battaglia serrata anche nel percorso classico di 28 chilometri (dislivello di 880mt) con passaggio da Ginezzo alle colline del Trasimeno.

La manifestazione è stata presentata dall’Amministrazione comunale di Cortona, dal sindaco Luciano Meoni e dall’assessore allo Sport Silvia Spensierati, alla presenza degli organizzatori Gianluca Fragai, Paolo Laera e Luciano Rossi.

«Per Cortona questa manifestazione, oltre a un importante momento sportivo, è anche un’occasione di promozione del territorio e del suo paesaggio – dichiarano dal Comune il sindaco Meoni e l’assessore Spensierati – per questo abbiamo sempre apprezzato il lavoro degli organizzatori».

Alla prossima edizione della Bacialla Bike sono attesi circa 800 atleti, attualmente le iscrizioni hanno superato i 600, soddisfatti anche Fragai, Laera e Rossi oltre a Paez, il campione del mondo è intervenuto a Cortona durante la conferenza stampa di presentazione ed ha approfittato di questo viaggio per conoscere il percorso.