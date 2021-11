Luserna è entrata a far parte de I Borghi più Belli d’Italia

L’Apt Alpe Cimbra e il Comune di Luserna in Trentino hanno il grande piacere di comunicare il prestigioso riconoscimento ottenuto da Lusérn che è stata ritenuta idonea pochi giorni fa a far parte de “ I Borghi più Belli d’Italia”.

Un riconoscimento importante che certifica la peculiarità di questo borgo in cui storia, cultura, tradizioni e il suono di una lingua antica – il cimbro- si fondono creando un luogo con un’identità unica e secolare.

«Ho accolto con grande soddisfazione – afferma il Sindaco di Lusérn Gianni Zaiga – la notizia del riconoscimento con il quale abbiamo ricevuto anche delle indicazioni per migliorare ancor più l’abitato nei prossimi due anni. L’offerta culturale e ambientale ha giocato un grosso ruolo e mi preme quindi ringraziare, oltre all’APT Alpe Cimbra, anche il Centro Documentazione Luserna, l’Istituto Cimbro, i ristoratori per l’offerta enogastronomica e i dipendenti del Comune».

«L’Apt Alpe Cimbra ha creduto fin da subito nella candidatura di Lusérn, ritenendo l’appartenenza ai Borghi più Belli d’Italia un tassello fondamentale per far conoscere Luserna a un pubblico più ampio e che sceglie i borghi come luoghi di visita e di vacanza – sottolinea Daniela Vecchiato Direttore Alpe Cimbra – e nella consapevolezza che visitare Lusèrn, il suo Centro di Documentazione, uno scrigno che custodisce gelosamente la storia millenaria di questa terra e degustare nei ristoranti locali le prelibatezze della cucina cimbra rappresenti per l’ospite un’esperienza unica e irrinunciabile».

Da oggi Lusèrn entrando a far parte dei Borghi più Belli d’Italia lavorerà ancora con maggior impegno per salvaguardare la sua lingua e il suo territorio e contribuirà in maniera ancora più incisiva nel rendere più attrattivo non solo il suo territorio, ma anche l’intera Alpe Cimbra e il Trentino.

di Claudio Zeni