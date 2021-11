James May a Monte San Savino per il Gioco del pallone grosso col bracciale

James May, famoso conduttore di Top Gear ed altre trasmissioni, sarà a Monte San Savino sabato 13 novembre per raccontare ai suoi telespettatori la storia del ‘Gioco del pallone grosso col bracciale’ per “Our Man in Italy”, format prodotto dalla Plum Pictures Productions UH per Amazon Prime UK.

Il noto conduttore britannico di The Grand Tour e Oh Cook! è nel nostro Bel Paese alla scoperta di tutte le sue peculiarità e tra queste rientra l’antico ‘Gioco del pallone grosso col bracciale’, attività ludico-sportiva che rese celebre in passato la città del Sansovino.

Quello di James May è un vero e proprio “Grand Tour”, come quelli che andavano di moda tra i giovani nobili e alto borghesi inglesi e tedeschi dell’Ottocento, quando girovagavano per l’Italia. Goethe ci ha persino scritto un libro, ‘Viaggio in Italia’.

James May da buon inglese ritiene l‘Italia uno dei suoi posti preferiti di tutto il mondo e manifesta sempre il suo amore per la Panda, l’Italian Style, la cultura e la Nutella.

A Monte San Savino James May incontrerà Leone Cungi, scrittore e storico che ha fatto riscoprire alla comunità locale questo antico gioco, e la ‘Compagnia del Pallone Grosso’, che nei suoi tradizonali costumi darà testimonianza di questa antica attività sportiva documentata fin dal 1565 nella città del Sansovino.

di Claudio Zeni