Cronache arancioni: Cortona Camucia – Castelnuovese

E finalmente, dopo un inizio di stagione fra luci ed ombre, arriva la prima vittoria casalinga per i Baroncini’ s boys che superano la Castelnuovese per tre a uno, ma attenzione, non è stata una partita tutta rose e fiori, anzi, è stata una partita combattuta, non facile e nemmeno bella, ma quello che oggi contava era portare a casa i tre punti e questi sono arrivati davanti ad un buon pubblico che assiepava la tribunetta dell’ Ivan Accordi di San Marco.

Pronti via e dopo sette minuti gli ospiti del neo allenatore Spaghetti facevano tremare di paura e non certo di freddo i sostenitori cortonesi quando il numero nove Bessala Biloa con un diagonale dalla destra, faceva terminare il pallone di pochi centimetri a lato. Trascorso il brivido, al ventesimo minuto l’ azione più bella del match: lancio di Redi sulla destra per Zamboni, cavalcata sulla fascia del numero sette, cross in mezzo e bomber Bartolini, di testa, sul primo palo, superava l’ esperto Ciucchi. Quattro minuti dopo, calcio di punizione dal limite per gli amaranto valdarnesi, ma il Capitano Autiero commetteva un’ imperdonabile leggerezza facendosi buttare fuori per una gomitata a Franchi; la seguente punizione non scaturiva alcun effetto. Gli Orange Devils continuavano a traccheggiare senza imporre più di tanto il proprio gioco ma al 39’, quasi per incanto, arrivava il raddoppio: traversone di Zamboni, respinta di Ciucchi e Franchi ribatteva in rete il pallone del raddoppio. Partita chiusa? Ma nemmeno per idea visto che dopo undici minuti della ripresa un poderoso calcio di punizione di Pasquini non lasciava scampo ad Angori. Partita riaperta? Ma nemmeno per sogno visto che al minuto settantacinque, il subentrato D’ Abbrunzo, sottoporta insaccava per il tre a uno finale. Partita chiusa? Questa volta sì, anche se l’ indomita Castelnuovese provava in tutti i modi a riaprirla, ma la difesa arancione reggeva bene, senza troppi patemi d’ animo.

In conclusione: buoni i tre punti, ottimo il rapporto occasioni create goal realizzati, ma sul piano del gioco qualcosa da migliorare ancora c’è.

Campionato di Promozione Toscana Girone D

ASD Cortona Camucia Calcio – USD Castelnuovese 1926 3 – 1

Cortona Camucia: Angori, Duri, Chottong, Redi, Giorgi, Tammariello, Zamboni, Rossi, Bartolini, Pagliaro, Franchi

A disp.: Casini, Cacioppini, Ghezzi, Jeda, Leonardi, Pagni, D’ Abbrunzo, Lanzotti, Valero

Allenatore: Mirko Baroncini

Castelnuovese: Ciucchi, Sosa Ramirez, Forni, Garramone, Ghezzi, Pasquini, Mesina, Autiero, Bessala Biloa, Sensini, Martucci

A disp.: Liuzzi, Benucci, Mannozzi, Tappetti, Mulinacci, Hoxha, Artini, Boci, Cardinali

Allenatore: Matteo Spaghetti

Arbitro: Sig. Racito della Sez. di Siena coadiuvato dal Sig. Liberatori della Sez. di Arezzo e dalla Sig. na Cipriani della Sez. di Firenze

Marcatori: 20’ Bartolini, 39’ Franchi, 56’ Pasquini, 75’ D’Abbrunzo

Note: al 24’ espulso Autiero

Stefano Steve Bertini