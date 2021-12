Linea Verde alla scoperta del Prosciutto del Casentino con il macellaio Simone Fracassi

Simone Fracassi, il celebre macellaio di Rassina e Maestro d’Arte e Mestiere, lo speciale riconoscimento promosso dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, in collaborazione con ALMA e La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, sarà il ‘Virgilio’ della troupe di Linea Verde nel viaggio per la conoscenza del ‘Prosciutto del Casentino’, in programma domenica 4 dicembre su Rai 1.

Il racconto del ‘Prosciutto del Casentino’ rientra, infatti, nella puntata che Linea Verde, il programma condotto da Ingrid Muccitelli e Beppe Severgnini che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, ha dedicato al Casentino e alla Valtiberina.

Il ‘Prosciutto del Casentino’, riconosciuto come Presidio Slow Food dalla fondazione Slow Food che si occupa della salvaguardia delle biodiversità. è il ‘frutto’ del Grigio, un maiale autoctono derivato da incroci esclusivamente di prima generazione tra razza Large White o Landrace o Duroc, con razza Cinta Senese o Mora Romagnola.

Il ‘Virgilio’ de ‘noialtri’, Simone Fracassi, inizierà il viaggio con la troupe di Linea Verde partendo dall’allevamento di suini dell’Azienda Agricola di Gianluigi Orlandi in Località Mandrioli per poi terminare il ‘goloso percorso’ nel suo laboratorio, raccontando tutte le fasi di produzione di questa leccornìa del Casentino.

di Claudio Zeni