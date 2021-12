Lab4win il laboratorio del futuro

L’Istituto Scolastico “Guido Marcelli” di Foiano della Chiana presenterà venerdì 3 dicembre (ore 15.30) presso la propria Aula Magna ‘ LAB4WIN, un laboratorio altamente innovativo, unico nel suo genere, volto allo sviluppo delle competenze di programmazione per saldatura robotica e saldatura in realtà aumentata. Un laboratorio rivolto agli studenti di oggi, tecnici di un futuro che è già qui.

Alla cerimonia di presentazione del progetto oltre ad Anna Bernardini, Dirigente Scolastico Istituto Omnicomprensivo “Guido Marcelli”, saranno presenti Francesco Sonnati – Sindaco Comune di Foiano della Chiana, Silvia Martini Chiassai – Presidente Provincia di Arezzo, Roberto Curtolo – Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale – Arezzo e Riccardo Nencini – Senatore Presidenza della VII Commissione -Senato della Repubblica.

«L’attivazione di laboratori didattici innovativi, l’introduzione di strumenti tecnologici all’avanguardia, una progettazione dinamica e sperimentale in chiave europea sono elementi che caratterizzano fortemente il nostro Istituto Omnicomprensivo di Foiano – ricorda Anna Bernardini – da anni coltiviamo e sviluppiamo l’idea di una Scuola Superiore attenta al cambiamento, in dialogo costante con il mondo del lavoro, in grado di costruire alleanze formative preziose con gli Enti, le Università e il mondo dell’imprenditoria nella direzione del raggiungimento del successo scolastico e lavorativo dei nostri studenti».

di Claudio Zeni