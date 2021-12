Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Giusina in cucina la Sicilia è servita

di Giusi Battaglia, Cairo Editore (€ 19.00)

Per niente al mondo

di Ken Follet, Mondadori (€ 27.00)

Il maialino di Natale

di J.K. Rowling, Salani (€ 18.90)

Manuale di erboristeria alchemica

di Karen Harrison, Edizioni Il punto d’incontro (€ 14.90)

La ragazza con la rotella in più

di Nunzia Alessamdra Schilirò, Byoblu (€ 22.00)

La nuova manomissione delle parole

di Gianrico Carofiglio, Feltrinelli (€ 15.00)

Una vita nuova

di Fabio Volo, Mondadori (€ 19.00)

Pause energetiche

di Laurence Roux-Fouillet, Edizioni Il punto d’incontro (€ 13.90)

Dall’esistere al vivere. La forza dell’educazione

di Cosimo Laneve, Cafagna (€ 18.00)

Elogio della nonna

di Simonetta Robiony, Fefè Editore (€ 13.00)

LO SCAFFALE

MANGIA BENE, LAVORA MEGLIO

di Myriam Sabolla, Cairo Editore (€ 17.00)

Mangiare con gusto e gioia è alla portata di tutti. Ma spesso l’inesperienza, la mancanza di tempo e di organizzazione ci fanno pensare il contrario. E ci chiediamo come sia possibile – con le vite frenetiche che facciamo – portare in tavola ogni giorno cibo buono e sano, senza che la cucina diventi un’ulteriore fonte di stress.

Mangia bene, lavora meglio è pensato proprio per andare incontro alle esigenze di chi ha poca dimestichezza con i fornelli e fatica a trovare il tempo per cucinare, ma vorrebbe imparare a farlo.

Per chi trascorre la pausa pranzo davanti al computer. Per chi pensa che la cucina vegetale sia difficile, e richieda troppo impegno. Per chi vuole variare le sue ricette, aggiungendo più ortaggi, cereali, legumi. Per chi, insomma, vuole cucinare e nutrirsi meglio, trasformando un dovere in un piacere.

Cucinare è un atto d’amore: verso noi stessi, gli altri e anche il pianeta in cui viviamo. Può diventare uno straordinario momento di consapevolezza, e una parte importante di una vita più felice.

Duecento pagine di idee e strumenti per vivere la cucina come una gioia e non come un’incombenza con 46 ricette facili, veloci e alla portata di tutti. Una cucina inclusiva, che ha come obiettivo quello di rispettare le persone, le tradizioni e l’ambiente:Tutte le ricette sono tutte prive di derivati animali.

7 APRILE 1926: ATTENTATO AL DUCE

a cura di Giovanni Pietro Lombardo, Fefè Editore (€ 17.00)

Era una pazza o una tirannicida l’irlandese che nell’aprile del ’26 per pochissimo non uccise Mussolini con un colpo di rivoltella?

L’affissione di una targa commemorativa, a Dublino, sottolinea la nuova prospettiva con cui in Irlanda si guarda al personaggio di Violet Gibson, tentando dopo molti anni di restituirle onore. Anche in Italia qualcosa si muove nell’interpretazione del caso e della persona. In questo libro un nuovo originale approccio è proposto dal gruppo formato da uno psicologo, una storica, una regista/saggista, un sociologo del diritto. E soprattutto si pubblica, per la prima volta nella storiografia internazionale relativa all’attentato, la perizia integrale della Gibson redatta da due psichiatri luminari dell’epoca.

di Claudio Zeni