Cronache Arancioni: Cortona Camucia – Sport Club Asta

Anche se ancora siamo in autunno, il S. Tiezzi era avvolto da un gelo tipicamente invernale, tutto questo fino al minuto ottantatre quando il non eccelso Direttore di gara della Sez. di Firenze, Signor Guiducci, decretava un calcio di rigore in favore dei nostri Orange Devils della cui battuta si incaricava bomber Bartolini che, è proprio il caso di dirlo, con glacialità superava il prode Anselmi ed i suoi scudieri che fino a quel momento, da poco più di un’ ora stavano conducendo la gara. Mettiamo subito i puntini sulle i: l’ Asta si è dimostrata compagine più che valida nel primo tempo, praticando un gioco veloce e piacevole, ma nella ripresa la squadra senese è stata quasi sempre schiacciata nella propria metà campo con il prode Anselmi che, in più di un’ occasione, si è dovuto insozzare i guanti per lasciare la propria porta immacolata. Venendo alla cronaca, la partita si presentava subito veloce e con diversi capovolgimenti di fronte su uno dei quali i senesi si portavano in vantaggio: Jrad scende sulla fascia destra come un Pendolino, si insinua in area di rigore e non lascia scampo al nostro Angori, tutto questo al minuto ventuno della prima frazione. Prima e dopo, il buon Anselmi salvava in più occasioni su Zamboni, Valero e Busto, tutto questo, però, senza che la squadra senese disdegnasse pericolose ripartenze, squadra senese che dopo centoventi secondi della ripresa poteva chiudere match, partita ed incontro con Fineschi che, raccogliendo il pallone da corner, lasciava partire una gran conclusione al volo di destro che sorvolava di poco la traversa. Da qui in poi i ragazzi cortonesi schiumavano rabbia e creavano occasioni con Busto, Franchi e Bartolini, ma Anselmi rispondeva sempre presente, Anselmi che al minuto ottantatre nulla poteva dopo che “ Gulle “ Busto veniva atterrato in area, calcio di rigore che Bartolini, come scritto poche righe addietro, glacialmente insaccava. Nell’ arroventato, si fa per dire, finale veniva espulso Mister Baroncini per proteste e pochi attimi dopo veniva annullata per fuorigioco la rete della vittoria dei nostri ragazzi. C’ era oppure no il fuorigioco? Se ci fosse stata la VAR, lo avremmo saputo, ma non essendo prevista a livello dilettantistico, dobbiamo fidarci del giudizio dell’ arbitro.

In conclusione: siamo tornati a creare molto ma a concretizzare poco, ma la squadra è viva e domenica tutti a Castiglion Fiorentino a cercare di rendere ostica la vita alla capoclassifica.

Campionato di Promozione Girone D

Cortona Camucia – Sport Club Asta 1 – 1

Cortona Camucia: Angori, Giorgi, Duri ( Chottong ), Camillucci, Redi, Tammariello, Zamboni ( Lanzotti ), Rossi, Bartolini, Busto, Valero ( Franchi )

A disp.: Casini, Cacioppini, Ghezzi, Gjeta, Leonardi, Pagliaro

Allenatore: Mirko Baroncini

Sport Club Asta: Anselmi, Fineschi, Maggini, Bongini, Di Renzone, Fantoni, Jrad ( Redditi ), Pasquinuzzi, Arigo, Mazza ( Marzi ), Crisci ( Curcio )

A disp.: Bellini, Kalluci, Pacelli, Gorifredi, Barucci, Fabiani

Allenatore: Stefano Bartoli

Arbitro: Sig. Guiducci della Sez. di Firenze Assistenti: Sig. Barretta e Spinelli della Sez. di Pistoia

Marcatori: 21’ Jrad, 83’ Bartolini su calcio di rigore

Note: espulso per proteste Mirko Baroncini all’ 89’

Stefano Steve Bertini