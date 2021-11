Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Una vita nuova

di Fabio Volo, Mondadori (€ 19.00)

Per niente al mondo

di Ken Follet, Mondadori (€ 27.00)

Pause energetiche

di Laurence Roux-Fouillet, Edizioni Il punto d’incontro (€ 13.90)

La ragazza con la rotella in più

di Nunzia Alessamdra Schilirò, Byoblu (€ 22.00)

Ero l’uomo ragno

di Walter Zenga, Cairo Editore (€ 17.00)

Know how gluten free

di Ruth Innerhofer, Edition Raetia (€ 24.90)

Giusina in cucina la Sicilia è servita

di Giusi Battaglia, Cairo Editore (€ 19.00)

Dall’esistere al vivere. La forza dell’educazione

di Cosimo Laneve, Cafagna (€ 18.00)

Elogio della nonna

di Simonetta Robiony, Fefè Editore (€ 13.00)

Il maialino di Natale

di J.K. Rowling, Salani (€ 18.90)

LO SCAFFALE

MANUALE DI ERBORISTERIA ALCHEMICA

di Karen Harrison, Edizioni Il punto d’incontro (€ 14.90)

Questa guida completa alle erbe magiche e al loro utilizzo è un vero e proprio grimorio magico di filtri, elisir, oli essenziali, incensi e formule a base di erbe. Karen Harrison, erborista qualificata ed esperta di rituali magici, descrive semplici formule erboristiche che chiunque può utilizzare per vari scopi a fin di bene, come avere più coraggio, sviluppare la creatività, ripristinare la buona salute, trovare l’amore, ottenere il lavoro desiderato o rafforzare i poteri psichici e spirituali.

Attingendo alle antiche arti dell’alchimia e della magia erboristica, Manuale di erboristeria alchemica unisce gli effetti curativi ed energizzanti delle erbe (radici, foglie, fiori, resine e oli essenziali) ai cicli del mondo naturale: il movimento delle stelle e dei pianeti e i cicli delle stagioni sulla terra. Spiega inoltre come selezionare le erbe in base alle loro associazioni astrologiche e alle proprietà medicinali.

In Manuale di erboristeria alchemica trovi rituali, meditazioni e procedimenti collaudati ed efficaci che evidenziano l’uso delle erbe magiche per migliorare la propria vita in tutti i suoi aspetti.

Con una materia magica di oltre 150 erbe e tantissime ricette facili da eseguire, imparerai a preparare profumatissimi incensi, oli cerimoniali, sali da bagno, amuleti, condensatori e filtri di erbe, per usarli nella meditazione, nei rituali o nel lavoro con l’energia.

CARNE E SANGUE

di Nicola Manicardi, Oltre edizioni (€ 14.00)

“La poesia di Nicola Manicardi è implicata nell’accadere, compromessa con una fisicità del divenire. È fatta di carne e sangue – scrive Nicola Vacca nella presentazione del libro – Le parole comprendono un vissuto che sta tutto nel disordine del magma. Il poeta non cerca nessuna enfasi, la sua poetica nel nudo nominare le cose è votata all’immanente. In questo libro sceglie la poesia – racconto per scavare a mani nude nel suo tempo, per decifrare le carte di un presente, inafferrabile e incomprensibile con i suoi incolmabili vuoti d’amore. Al poeta interessa mettere in evidenza il qui e ora di uno stare al mondo. Nella sua poesia quello che conta è impiccare la realtà…Per Manicardi la poesia è una cosa onesta che va sempre raccontata (e vissuta) con la passione del testimone”.

di Claudio Zeni