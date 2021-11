Lorenzo Cantoni chef del ristorante Il Frantoio del Fontebella Palace Hotel

Lorenzo Cantoni, perugino di Umbertide, è lo Chef del ristorante Il Frantoio del Fontebella Palace Hotel di Assisi, insignito quest’anno del titolo di Miglior chef dell’olio A.i.r.o. 2021 (Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio).







Per la nostra rubrica ‘Visti da vicino’ siamo andati a trovare Lorenzo, giovane ed emergente chef nel panorama della ristorazione italiana, nel suo ‘sancta sanctorum’, l’accogliente ristorante Il Frantoio all’interno del Fontebella Palace Hotel di Assisi di Elena Angeletti.







«Lorenzo, quanti anni hai?»

«34 anni»







«Da quanto tempo sei dietro ai fornelli?»

«Venti anni»







«Come nasce il ristorante Il Frantoio?»

«Nasce nel 1971 all’interno del Fontebella Palace Hotel per opera di Giovanni Angeletti, lungimirante imprenditore nel settore dell’ospitalità di Assisi e padre di Elena, l’attuale proprietaria dell’albergo»







«Il piatto al quale sei particolarmente legato?»

«Lo Spaghetto al pomo d’oro e farina di basilico, servito in bianco ma che ha tutto il profumo ed il sapore del pomodoro»







«Dall’antipasto al dessert quattro piatti da assaggiare nel menu autunnale de Il Frantoio?»

«Non avendo nell’attuale carta il Pomo d’oro perché in questo periodo il prodotto non è di stagione consiglierei il Foie gras nostrano con fichi e cotognata, il Risotto alle tre senapi e maionese di mandorle, il Coregone gratinato, cervello di vitello, sedano nero di Trevi e limone in salamoia, e per chiudere la Crescionda spoletina»







«Come definiresti la tua cucina?»

«Una cucina del benessere visto che non uso grassi animali ma solo olio extravergine di oliva. Una cucina senza grassi ma con tanti sapori»







«Un prodotto che non manca mai nella tua dispensa?»

«L’olio extravergine di oliva. Ne abbiamo ben 61 in carta»







«L’obiettivo futuro di Lorenzo Cantoni?»

«Tanti, ma preferisco tenerli per me»







www.fontebella.com







di Claudio Zeni