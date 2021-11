Terrazza Bottega al Rifugio Gorza in cima a Porta Vescovo

Con la prossima apertura della tanto attesa stagione sciistica 2021-22 il rifugio Gorza, situato a 2478 metri di altitudine in cima a Porta Vescovo di Arabba, presenta una gustosa novità. Si tratta della Terrazza Bottega, uno spazio personalizzato di 150 mq dove si possono degustare i vini della cantina trevigiana, insieme a prodotti di stagione, focacce preparate in casa con farine di qualità e altre gustose pietanze.

In questo contesto accogliente, reso unico dal panorama a 360° sulle Dolomiti, è d’obbligo programmare una pausa per recuperare le forze e per concedersi un lunch o uno spuntino, arricchito da un calice di qualità.

La terrazza Bottega al rifugio Gorza di Arabba arricchisce il ventaglio di location esclusive che in Italia e nel mondo hanno scelto di collaborare con il brand trevigiano nel segno dell’eccellenza in ambito enogastronomico.

Le terrazze Bottega sono affini ai Bottega Prosecco Bar, di cui rappresentano un’evoluzione studiata per gli spazi aperti e particolarmente apprezzata in tempo di pandemia. Le terrazze hanno riscontrato grande successo in Uk, negli ippodromi di Bath e Windsor, e a Londra al 38° e 39° piano dell’Hotel Bokan, nel distretto finanziario di Canary Wharf. Ad esse si affianca, per gli appassionati della neve, quella del rifugio Luigi Gorza, che si trova al centro dell’area Dolomiti Superski e che rappresenta un passaggio obbligato per il percorso Sellaronda Tour, conosciuto anche come Giro dei quattro passi.

di Claudio Zeni