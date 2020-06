Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Le storie del mistero

di Lyon Gamer, Magazzini Salani (€ 15.90)

Se scorre il sangue

di Stephen King, Sperling & Kupfer (€21.90)

Cesare Guasti un protagonista della scena culturale fiorentina dell’Ottocento

a cura di Lorenzo Fabbri, Leo S.Olschki Editore (€28.00)

Ovunque sia, saremo insieme

di Marzia Sicignano, Mondadori (€ 14.00)

L’enigma della camera 622

di Joël Dicker, La nave di Teseo (€ 22.00)

L’evoluzione delle pandemie

di David Quammen, Adelphi (€ 14.00)

Il potere delle parole

di Yvonne Oswald, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 13.90)

La dieta del gene magro

di Aidan Goggins, Glen Matten, TEA (€ 9.90)

Diventare barman

di Ilias Contreas, Europa Edizioni (€ 13.90)

Georges Bizet. Carmen

di Susan McClary, Ruggimenti (€ 16.00)

LO SCAFFALE

ZENZERO

di Iacopo Maccioni, Scatole Parlanti (€ 14.00)

Ambientato nel 1960, Zenzero è un romanzo che descrive il piccolo universo di Patrignone, un paese della provincia aretina. Le vicende vengono narrate in prima persona dai protagonisti, che riportano le proprie esperienze da vari punti di vista nell’arco di una giornata di fine inverno: da Enzino, alias Zenzero, un bambino che si affaccia al mondo degli adulti, a un prete che si interroga sul confine tra fede e superstizione; dal padre di famiglia a una figura impenetrabile come Maria la Gobba. La forte carica di umanità degli abitanti di Patrignone ci permette di riscoprire un mondo antico, in cui lo spettro della guerra e della miseria ancora permea i pensieri e i progetti delle persone, nella speranza di un futuro di maggior benessere e libertà. Una società tenuta in piedi da un senso di appartenenza e solidarietà viva e pulsante, poiché la sfida della mera sopravvivenza non la si può affrontare da soli.

DIECI RESPIRI VERSO LA FELICITÀ

di Glen Schneider, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 6.90)

La felicità è un’abilità che possiamo sviluppare grazie alla consapevolezza e alla concentrazione. In Dieci respiri verso la felicità Glen Schneider presenta un approccio semplice ma efficace per creare l’abitudine a essere felici. Nel cervello ci sono percorsi neurali molto frequentati. Quando veniamo in contatto con qualcosa che normalmente stimola l’ira, percorrere pedissequamente quella via neurale diventa un’abitudine. Con la pratica del respiro consapevole, possiamo invece aprire nuovi percorsi neurali. E quando questa diventa un’abitudine, la chiamiamo abitudine alla felicità. Ogni momento può essere dunque un momento di felicità. Attraverso istruzioni chiare, esempi concreti e storie di vita personale, Dieci respiri verso la felicità illustra tecniche di respirazione e di mindfulness che porteranno un nuovo modo di vedere la vita a chiunque sia alla ricerca di pace e senso di appagamento.

di Claudio Zeni