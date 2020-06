Cortona sfida il resto del mondo con il suo Aglione!

Peso 1,245 kg, altezza cm 17,2, circonferenza cm 47,5.

Sono queste le misure ufficiali dell’aglione che l’Associazione Aglione di Cortona- Valdichiana-Toscana- Italia- ETS presenterà alla sfida del Guinness World Records per l’aglio più grande del mondo.

Un aglione davvero da primato, quello che è stato raccolto, pulito e pesato nella tenuta Solfanelli, in località Riccio, in videoripresa diretta, davanti al Notaio Giuseppe De Stefano di Castiglion Fiorentino, che ne ha certificato le dimensioni, coadiuvato dall’Agronomo, professor Francesco Mazzarella.

Il primato da battere è quello del signor Robert Kirkpatrick di Eureka, California, che nel 1985 è entrato nel libro dei Guinness con un aglio che pesava 1,19 kg.

“L’idea di tentare il record del mondo è venuta fuori quasi per scherzo, fra di noi. Visto che il nostro aglione si presentava abbastanza grosso, ci si è detti, dai si prova!”

Così Eros Solfanelli racconta la sfida al Guinness, pensata insieme al fratello Alvaro e a Edo Giorgio Perugini, fondatori della neonata Associazione Aglione di Cortona, che di idee ne ha tante per promuovere e valorizzare questo gigante dell’agricoltura locale.

A festeggiare, il tentativo di record del maxi aglione della Valdichiana, nella Tenuta dei Fratelli Solfanelli, c’era tanta gente. Coltivatori, curiosi, giornalisti e una bella rappresentanza della Amministrazione cortonese con il Sindaco Luciano Meoni, l’Assessore all’Agricoltura Paolo Rossi, l’Assessore alla Cultura e al Turismo Francesco Attesti, l’Assessore al Personale e alla Polizia Municipale Alessandro Storchi. E ancora il professor Graziano Tremori, autore, tra l’atro, insieme al prof. Santiccioli del libro “Aglione della Valdichiana”, l’Assessore all’Agricotura del vicino Comune di Castiglion Fiorentino, Francesca Sebastiani e in rappresentanza dell’Associazione per la Tutela e la Valorizzazione dell’Aglione della Valdichiana, il segretario Pietro Rampi.

Una festa tra i campi di aglione con tanto di tavolo imbandito per la più classica merenda all’aperto dove, in attesa della misurazione ufficiale dell’aglione da record, si affettavano salumi al coltello e formaggi locali, accompagnati da pane sciocco toscano e il rosso delle ciliegie appena raccolte faceva da contrasto al verde disegnato a righe della bella campagna della Valdichiana.

“La partecipazione alla sfida del Guinness dei primati- aggiunge Edo Perugini- sarà un occasione in più per far conoscere questa coltura antica, il suo utilizzo in cucina, le sue qualità organolettiche nonchè i benefici salutari !”

Una eccellenza della Valdichiana, riscoperta e valorizzata negli ultimi anni grazie ad una politica di interventi mirati a preservarne l’unicità attraverso la tracciabilità genetica e un preciso disciplinare di produzione e che ora punta decisa al Marchio DOP.

“Come associazione Aglione di Cortona- Valdichiana-Toscana- Italia- ETS – ci spiega Edo Giorgio Perugini- il nostro obiettivo è quello di portare avanti un discorso di conoscenza, valorizzazione, commercializzazione dell’ aglione della Valdichiana, insieme ai coltivatori della vallata intesa nella sua interezza e quindi anche della parte umbra, oltre che aretina e senese, in sincronia con le altre associazioni e coinvolgendo anche i negozi di vendita al dettaglio, e le attività ristorative del territorio. “

“Voglio ricordare che quest’anno, la produzione di “fior d’aglione”, scapi floreali per intenderci, della nostra Associazione, finita sui banchi della grande distribuzione, è stata di circa 30 quintali e che il raccolto che ci apprestiamo a immettere sul mercato, 500 quintali circa per l’associazione Aglione di Cortona, è stato già completamente assorbito dal mercato stesso che ne fa sempre maggiore richiesta.”

“Stiamo pensando anche ad una Festa dell’Aglione- prosegue Perugini- da organizzare in occasione del raccolto annuale. Una festa itinerante che vedrebbe estratta sorte, ogni anno, la località ospite e che diventerebbe una occasione per far conoscere meglio e ad un pubblico più vasto il territorio della Valdichiana. “

Quanto al record, non si azzardano previsioni, sul campo in festa, circa le possibilità dell’aglione di Cortona, di battere l’attuale primato dell’aglio più grande del mondo, che resiste da 35anni!

Un pronostico, però, lo fa Edo Giorgio Perugini:” Entro i prossimi 4 anni ci sarà più aglione che grano in Valdichiana!”