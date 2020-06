L’extra vergine pret a porter di Pruneti

Nella strategia post covid di Pruneti, l’azienda di San Polo in Chianti (Fi), l’extra vergine diventa “pret a porter”.

Nasce in minibottiglie monodose da 20ml l’eccellenza dei Monocultivar per rispondere alle esigenze dei ristoratori e garantire ai clienti esperienze gourmet personalizzate.

“In questi giorni di lockdown abbiamo avuto tutti più tempo da dedicare alla cucina e a preparare pasti per la famiglia, dando maggiore attenzione alla selezione degli ingredienti perché oggi come mai è importante essere consapevoli che la salute ed il benessere inizia a tavola e l’olio extra vergine è un elemento essenziale della nostra dieta” – tiene a puntualizzare Gionni Pruneti, “Ma adesso che la fase 2 consente di muoverci, tornare a lavoro e ritornare a consumare pasti fuori in bar e ristoranti o take away – sottolinea Paolo Pruneti – è bene non perdere le buone abitudini. Così abbiamo pensato di offrire a tutti i ristoratori, bar e bistrot che devono adempiere a specifici protocolli di sicurezza di poter contestualmente offrire un’esperienza di qualità superiore ai propri clienti con formati monodose della nostra selezione Monocultivar Pruneti Leccino, Moraiolo, Frantoio o dal blend Viuzzo”.

La collezione Monocultivar Pruneti da 20ml è dunque disponibile per i ristoratori anche in versione private label personalizzabile e per i clienti privati che desiderino portare con sé il proprio olio per un abbinamento perfetto in qualsiasi contesto, dai ristoranti stellati all’insalata consumata in pausa pranzo in ufficio.

“Il Monocultivar Pruneti 20ml completa la collezione di bottiglie da 100ml. 250ml e 500ml già disponibili per tutte le etichette per le quali operiamo anche in private label. Ci piace ricordare – prosegue Paolo Pruneti – come negli ultimi anni abbiamo collaborato con ristoratori attenti ai loro clienti, che desiderano offrire delle vere e proprie esperienze gourmet anche con la creazione di un ‘Olio Evo’ personalizzato e abbinato al loro menù, con l’obiettivo di dare un tocco di esclusività e personalizzazione ai loro piatti con un ingrediente essenziale come l’olio Extravergine di Oliva Pruneti che può aggiungere profumi e sapori freschi, erbacei e vegetali impossibili da trovare se non in un evo eccellente”.

www.pruneti.it

di Claudio Zeni