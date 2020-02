Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

The Mamba mentality. Il mio basket

di Kobe Bryant, Rizzoli (€ 25.00)

Dal nostro cuore

di Benedetto XVI, Robert Sarah, Cantagalli (€ 18.00)

Scolpitelo nel vostro cuore. Dal Binario 21 ad Auschwitz

di Liliana Segre, Piemme (€ 12.00)

Il mondo perfetto

di Susanna Isern, Fragatina (€ 16.00)

Prima che tu venga al mondo

di Massimo Gramellini, Solferino (€ 16.00)

La memoria rende liberi.La vita interrotta di una bambina nella Shoah

di Enrico Mentana, Liliana Segre, Rizzoli (€ 15.90)

Il treno dei bambini

di Viola Ardone, Einaudi (€ 17.50)

Buonissimo! La grande avventura della cucina italiana

di Natale Giunta, Elisa Isoardi, Alessandra Spisni, Rai Libri (€ 18.00)

Emilio Salgari Vol. III

di Ann Lawson Lucas, Leo S.Olschki Editore (€ 35.00)

La vecchia dei camini

di Carlo Lapucci, Graphe.it (€6.00)

LO SCAFFALE

INGRUPPO 2020 – PIACERE A TAVOLA

di AA.VV., Mediavalue (€ 10.0)

I ristoranti raccontati nella terza edizione della guida sono un totale di 20, di cui 16 a Bergamo e provincia, 1 in provincia di Monza Brianza, 2 a Milano e 1 in provincia di Sondrio. Fanno il loro ingresso nel progetto cultural-commerciale ideato 8 anni fa da Giuliano Pellegrini due insegne prestigiose: Impronte di Bergamo e Il Cantinone di Madesimo. Nelle pagine introduttive della Guida, Elio Ghisalberti, direttore editoriale, commenta così lo spirito selettivo che valuta le candidature degli aspiranti soci e che nel 2020 ha accolto due insegne stellate: “Di anno in anno aumentano considerevolmente le richieste di adesione. InGruppo le vaglia con molta attenzione. Motivo? Nessuna chiusura preconcetta ma rigore e serietà nell’accettazione delle domande”.

Le nuove insegne passano infatti al vaglio dell’assemblea ottenendo il via libera a maggioranza dopo avere dimostrato di condividere gli ideali e l’approccio alla professione che contraddistinguono InGruppo sin dalla nascita. In quest’ultima edizione solamente due ristoranti hanno ottenuto il via libera. Sono ambedue stellati Michelin.

PAOLO FREGOSO, GENOVESE

di Vito Molinari, Gammarò Edizioni (€ 18.00)

VITO MOLINARI

«Arcivescovo, cardinale, tre volte doge, cinque figli con due donne, diversi bastardi, uomo d’armi, pirata, ammiraglio della Santa Sede, due volte papabile»: questo l’uomo del quale Vito Molinari ci restituisce un sapido ritratto sullo sfondo di una Genova inquieta e rissosissima; intrecciato alle vicende di un secolo nel quale, secondo le parole di Johan Huizinga, «la vita era così violenta e piena di contrasti da emanare un odore misto di sangue e di rose». Un romanzo godibilissimo, pienamente rispettoso dei dati storici, ricco di riferimenti all’arte e alla cultura del tempo, a fatti poco noti – non di rado terribili – e a curiosità divertenti.

di Claudio Zeni