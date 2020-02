Bottega Prosecco Bar apre a Dubai International Airport

Il 12 febbraio si è svolto l’evento ufficiale di inaugurazione del concept Bottega nel grande hub degli Emirati Arabi. Per l’occasione è stata servita la pizza più lunga (11 metri) mai preparata nell’aeroporto di Dubai.

Bottega Prosecco Bar, aperto lo scorso novembre nel Terminal 3 (A gates) del Dubai International (DXB), è una realtà con una propria identità ben definita tra le offerte gastronomiche dell’aeroporto internazionale più trafficato del mondo. Lo spazio è stato realizzato in partnership con HMSHost International.

L’evento ufficiale di inaugurazione è stato organizzato il 12 febbraio dall’aeroporto di Dubai per promuovere contemporaneamente Bottega Prosecco Bar e altri nuovi concept dell’area food & beverage (Jones The Grocer e Comptoir Libanais).

All’interno del Bottega Prosecco Bar è stata servita la pizza più lunga (11 metri) mai preparata nell’aeroporto di Dubai.

Dopo il taglio del nastro, Eugene Barry, EVP Commercial presso Dubai Airports, Walter Seib, CEO di HMSHost International e Claudia Gambin, responsabile dello sviluppo commerciale globale di Bottega Prosecco Bar, hanno sottolineato l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra delle rispettive strutture per la realizzazione del progetto.

“Prosecco Bar” è un concept ideato da Bottega con la finalità di esaltare le eccellenze del nostro paese e gratificare il palato del consumatore tipo. Nello specifico viene riproposta la filosofia del bacaro veneziano, ovvero di un’osteria informale, dove i cibi vengono presentati sia come “cicheti”, ovvero stuzzichini da consumare al bancone, sia come piatti più strutturati da servire ai tavoli. L’abbinamento con il Prosecco, privilegiato per la sua versatilità, e con altri vini italiani chiude il cerchio e contribuisce a rendere ogni momento breve o lungo, trascorso in un bacaro, un’esperienza piacevole che arricchisce lo spirito e rinfranca l’animo.

di Claudio Zeni