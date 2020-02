A Prodexpo la Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino

La Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino di Ponte Chiani (Ar) è da oltre dieci anni presente alla fiera Prodexpo ospitata presso il Centro espositivo Expocenter di Mosca, conclusasi venerdì 14 febbraio. Sessanta sono state le aziende agroalimentari italiane in rappresentanza di un po’ tutte le nostre regioni raccolte sotto il padiglione contraddistinto come ogni anno dal simbolo distintivo nazionale: The Extraordinary Italian Taste, con sullo sfondo il tricolore con tre onde, con un ‘morso’ alla bandiera italiana.

In questa edizione, in visita al padiglione italiano il Ministro del Mipaaf Teresa Bellanova, che dopo essere arrivata a Mosca accompagnata tra gli altri dal capo di Gabinetto del dicastero e dal consigliere diplomatico, ha incontrato presso l’Ambasciata italiana a Mosca una folta delegazione di imprenditori italiani e russi.

“La nostra cantina è stata presente a Mosca con il nostro collaboratore commerciale Mirco Caretti – sottolinea Gianni Iseppi, Direttore della Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino di Ponte Chiani – Caretti, come sempre, ha illustrato le nostre etichette negli stand di alcuni nostri clienti, tra cui quello di Mistral Alco & Bravo Trade al fine di consolidare ed ampliare il mercato russo, dove abbiamo una distribuzione molto capillare rivolta maggiormente alla grande distribuzione”.

“Le qualità dei vini della Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino che i russi apprezzano maggiormente sono senza alcun dubbio la costanza nel tempo dei prodotti e la loro forte tipicità legata al territorio – conclude Iseppi – anche il Chianti dei Colli aretini sta diventando passo dopo passo un simbolo della storia enologica toscana nel mondo”.

Nella foto: Da sx Massimo Peruzzi e Gianni Iseppi, Presidente e Direttore della Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino.

di Claudio Zeni