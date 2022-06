La borsa di studio del Boutique Hotel Torre di Cala Piccola va a Monica Loffredo

Nella meravigliosa cornice del giardino panoramico del Boutique Hotel Torre di Cala Piccola di Porto Santo Stefano si è tenuta la cerimonia di consegna della borsa di studio, che la direzione della celebre struttura dell’Argentario riconosce ogni anno agli studenti dell’indirizzo ‘Accoglienza turistica’ dell’Istituto Professionale Enogastronomico ‘R. Del Rosso’ di Orbetello.

Vincitrice dell’ambito premio, mille euro da utilizzare per la formazione professionale offerto dal Boutique Hotel Torre di Cala Piccola, Monica Loffredo della classe terza, per “La costanza, l’impegno e le capacità professionali dimostrate nel corso dell’anno scolastico nella disciplina di indirizzo accoglienza turistica, diritto e tecniche delle imprese ricettive e nei PCTO – per l’ottima preparazione nelle lingue straniere inglese e francese”.

Il premio è stato consegnato personalmente a Monica Loffredo da Massimo Sandrelli e Stefania Marconi, rispettivamente General Manager e Hotel Manager del Boutique Torre di Cala Piccola. Alla cerimonia di premiazione, oltre a personale docente dell’Istituto, familiari e studenti, il Sindaco e l’Assessore al Turismo del Comune di Monte Argentario, Francesco Borghini e Cinzia Fanciulli.

di Claudio Zeni