A Chianciano Terme uovo look del Parco Acqua Santa

La prima novità presentata da parte di Terme di Chianciano alla cittadinanza, alla stampa e agli operatori, è stata la riapertura del Parco Acqua Santa con una nuova veste, o meglio, una veste aggiuntiva.

Non solo il luogo dove si va a “passare le acque”, ma un luogo da poter visitare da parte di turisti e frequentatori di Chianciano Terme. Sulla spinta del nuovo assetto turistico del Comune di Chianciano, è stato valorizzato anche lo splendido Parco anche in ottica artistico-culturale e architettonica, inserendo la possibilità di Visita Tematica, effettuabile sia in autonomia che guidata.

La visita tematica in autonomia potrà essere fatta gratuitamente in tutti i giorni di apertura, grazie alla distribuzione di mappe esplicative, piene di curiosità e di informazioni, che guideranno il turista e il visitatore tra le vie fiorite e alberate del parco e gli edifici storici.

La visita guidata è prevista invece sempre alla domenica mattina a partire dalle 10.30, ed ha un costo che non è relativo alla guida, ma al fatto che la visita è abbinata ad un aperitivo finale (€ 10,00), o anche al brunch domenicale (€ 19,00): una piccola scommessa di crescita che le Terme di Chianciano vogliano fare insieme alla città e agli operatori.

Grazie all’attività di recall, ovvero di marketing “affezionato” ai clienti estivi, e grazie alla collaborazione con gli alberghi del territorio, Terme di Chianciano ha potuto individuare un periodo più “caldo” nel quale concentrare le principali attività di intrattenimento dei clienti, tanto amate e tanto richieste.

Per l’estate 2022 è stato realizzato un calendario straordinario di attività nel parco termale Acqua Santa, in partenza dal 4 luglio.

di Claudio Zeni