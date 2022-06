E…state insieme con Menchetti

“In questi due anni di pandemia, quello che è mancato di più alle persone è lo stare insieme: condividere momenti di socialità e di quotidianità, le persone hanno voglia di regalarsi qualche momento in più, ci siamo resi conto di ciò che prima davamo per scontato, uscire, stare all’aria aperta, condividere esperienze con persone care e amici – sottolinea Corrado Menchetti, contitolare dell’omonimo panifiicio e pasticceria di Cesa in Val di Chiana – Menchetti per questa estate ha deciso di creare una serie di serate, aperitivi, degustazioni per tutte le età e per tutti i gusti: vere e proprie occasioni per stare insieme!”

Massimo esponente di questa filosofia, Menchetti, una vera e propria istituzione nel centro Italia per quanto riguarda il pane, la pizza e prelibati prodotti da forno, ha deciso di mettere le proprie abilità ai forni e ai fornelli al servizio della convivialità e della condivisione nei suoi oltre dieci locali tra Toscana e Umbria, in occasione della bella stagione.

In questo mese di giugno per esempio, tutte le domeniche a Cesa in Val di Chiana c’è l’aperitivo in giardino, tutti i giovedì a Sansepolcro e tutti i venerdì a Perugia l’aperitivo con Djset. A San Giovanni Valdarno, dopo la serata a tema Spagna e la serata a tema Messico, proponeo la nuova formula dell’aperitivo per il giovedì, con “l’aperitivo è servito” in affiancamento al buffet, un tagliere a scelta tra terra e mare da gustare comodamente seduti e serviti al tavolo. Non mancheranno poi le serate speciali, come per esempio il 23 giugno da Menchetti ad Arezzo “Il giro del mondo a cena – Brasile edition” e la serata “BBQ PARTY” con il toro meccanico e il DJSET, prevista per il 24 giugno nel giardino di Cesa in Val di Chiana. Seguite le pagine ufficiali di Instagram e Facebook per rimanere aggiornati su tutte le iniziative dell’estate da Menchetti!

Anche i menu dei locali sono stati aggiornati con alcune gustose novità: la Hawaiian Poke per il pranzo, per la cena la proposta si arricchisce con due nuovi gustosi hamburger, tra cui l’hamburger di tartare e due nuove pizze tonde, il nuovo formato di pizza novità per questo 2022.

di Claudio Zeni