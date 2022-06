Anerissimo Riserva il nuovo amaro di Giancarlo Aneri distibuito da Rinaldi 1957

Il prodotto nasce dalla volontà della famiglia Aneri di presidiare la categoria con le stesse caratteristiche con le quali da decenni è presente nel mercato del Prosecco DOCG, della Grappa, del Caffè e dell’Olio Extra Vergine di oliva ovvero classe e qualità che si fondono per proporre prodotti di eccellenza assoluta con marcata radice italiana.

Una bottiglia e un’etichetta dal design accattivante per un amaro dry raffinato nel gusto, oltre che elegante nella presentazione: si chiama Anerissimo l’ultimo nato della famiglia Aneri e rappresenta, secondo Giancarlo Aneri, “un ulteriore tassello di novità nella nostra produzione, che cerca di stare al passo con i gusti del consumatore però sempre nel segno della qualità. Insomma, se vogliamo sintetizzare: evoluzione nella continuità”.

Anerissimo ha origine da una selezione di 40 componenti botaniche in infusione in Grappa di Prosecco “Riserva” Aneri e infusione di “è Tricaffè”, le miscele presenti in alcuni dei locali più prestigiosi al mondo, oltre che al Quirinale e a Palazzo Chigi. Nasce così un amaro in cui note di genziana e rabarbaro si fondono con sentori balsamici ma in cui emerge e si impone un caratteristico retrogusto di caffè, che avvolge e soddisfa il palato. Va servito rigorosamente freddo – a fine pasto ma intrigante anche come co-protagonista di rinfrescanti cocktail. Altre componenti botaniche sono coriandolo, cardamomo, ginepro, menta, arancia amara: “tutte caratteristiche che lo allontanano dagli altri amari del nostro portafoglio” dichiara Gabriele Rondani, PR & Marketing Director di “Rinaldi 1957”, società che negli ultimi anni ha saputo fare scouting di amari dal notevole successo in horeca e che distribuirà questa nuova referenza.

di Claudio Zeni