Estate all’Hotel Granbaita Dolomites

L’Hotel Granbaita Dolomites è un raffinato 5 stelle nel cuore di Selva di Val Gardena di proprietà della famiglia Perathoner – Puntscher, in grado di regalare ai propri ospiti un’estate realmente ritemprante, di vero relax e benessere psicofisico. Il tutto in uno scenario che non ha paragoni, l’incantevole Val Gardena, fra le mete Top della montagna a livello internazionale.

Giornalmente si possono fare Camminate, pedalate, svolgere attività fisica, immergersi in scenari mutevoli e ammalianti che si traducono in un toccasana per la salute e per lo spirito.

L’appartata Vallunga, con i suoi verdissimi prati punteggiati da fioriture, fra cui spicca la delicata savinela da cui prende il nome della Spa del Granbaita Dolomites.

La tavola dell’Hotel Granbaita Dolomites è sempre in festa, giocata fra la reinterpretazione della tradizione altoatesina e le raffinate proposte della cucina mediterranea e internazionale, fra cui gli ospiti possono liberamente scegliere facendosi ispirare dal una quarantina di piatti del Menu à la carte compreso nel trattamento di mezza pensione.

Alla guida della cucina c’è l’Executive Chef Andrea Moccia, che ha messo a punto anche un gustosissimo Menu Vital di sole 500 calorie, che cambia di giorno in giorno, ideale per chi volesse approfittare della vacanza e perdere peso.

Vera chicca dell’hotel è il Ristorante Granbaita Gourmet, che a soli 3 anni dall’apertura è già diventato portabandiera della più raffinata e innovativa tavola della Val Gardena.

Le camere sono molto ampie e gli ambienti luminosi, rifiniti con amore e cura dei dettagli. Linee eleganti di legno, vetro e pietra che rievoca le Dolomiti che si scorgono al di là delle grandi vetrate, e poi focolari che invitano al calore familiare, tessuti caldi e naturali.

www.hotelgranbaita.com

di Claudio Zeni