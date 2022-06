Nozze d’oro a San Luciano – Vini di Toscana

Nozze d’oro per l’azienda ‘San Luciano – Vini di Toscana’ di Monte San Savino la cui storia affonda le radici nell’anno 1972 quando la famiglia di Ovidio Ziantoni decise di trasferirsi dalla ridente cittadina laziale di Marino in Valdichiana, acquistando la proprietà di San Luciano.

Rimanendo legato alla tradizione laziale, Ovidio impiantò anche in Toscana i vitigni bianchi della sua infanzia: Trebbiano, Malvasia, Grechetto e Vermentino, oltre a Sangiovese, Ciliegiolo e Montepulciano d’Abruzzo. Vendemmia dopo vendemmia con i figli Marco e Stefano, ormai cresciuti, aumentano la superficie vitata, acquistando un nuovo appezzamento e impiantando anche vitigni di afflato internazionale.

Da questa ventata di gioventù nascono anche le prime selezioni di vini, che fino ad oggi hanno dato tante soddisfazioni alla famiglia Ziantoni.

La cena di gala in programma il 23 giugno (su invito) per il 50esimo anniversario della fondazione della San Luciano – Vini di Toscana aprirà, inoltre, il sipario su ‘Chianina in cantina’ la nuova rassegna enogastronomica organizzata dall’Associazione Amici della Chianina e il Consorzio IGP Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale.

di Claudio Zeni