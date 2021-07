La Chianina è una razza bovina italiana della Val di Chiana un tempo utilizzata come forza motrice e ora allevata esclusivamente per la produzione di carne.

È una razza autoctona di antiche origini, conosciuta da più di 2000 anni. Già citata da Plinio il Vecchio e altri autori latini era utilizzata come razza da lavoro da Romani ed Etruschi; inoltre, per il suo candido mantello era utilizzata nei cortei trionfali e nei sacrifici alle divinità.

Ma volete saperne di questa razza? Di come riconoscere la sua carne? Come cucinarla? Allora non dovete perdervi il cooking show ‘Il gigante buono e il gigante bianco’, in programma domenica 25 luglio alle ore 18.45 a Monte San Savino (Logge dei Mercanti), dove lo chef Shady, volto noto al pubblico televisivo preparerà tre piatti a base di carne Chianina, mentre il maestro macellaio Aldo Iacomoni, il presidente dell’Associazione Amici della Chianina Giovanni Corti, l’Assessore al commercio del comune di Monte San Savino Nicola Meacci e altri illustri ospiti racconteranno la storia del ‘Gigante bianco’.

Durante il cooking show intervento del Vicepresidente della Strada del vino Terre di Arezzo Stefano Ziantoni, che farà il punto sull’associazione come veicolo di promozione turistica del territorio.

«Il gigante buono e il gigante bianco è una delle iniziative della rassegna ‘Monte tramonti’, quattro giornate di spettacoli, arte, gusto, trekking e shopping, che fa parte dell’estate savinese – ricorda l’assessore Nicola Meacci – una kermesse organizzata a sostegno delle attività economiche del territorio».

Per l’intera giornata di domenica 25 luglio i seguenti ristoranti proporranno nel loro menu un piatto a base di carne Chianina: Trattoria del forno – Carpaccio di controfiletto scottato alla brace, marinato agli agrumi e servito con indivia belga, pomodori confit, noci e salsa saba; Il Cassero – Cheescake di tartare di Chianina battuta a coltello con zucchine marinate e caprimo; La Guglia – Pici tirati a mano con ragu di Chianina; Belvedere – Veli di girello di spalla al Sangiovese su letto di rucola e porcellaneta con emulsione di lenticchie fermentate; Delizie di Aldo – Tartare di Chianina; Qui ciccia – Brasato di guancia; Taverna del Sansovino – Primi al ragu bianco di Chianina; La Scuderia – Ravioli al ragu di Chianina.

di Claudio Zeni