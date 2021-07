Al via «Camucia Summer Nights»

Quattro serate per il divertimento con spettacoli e musica dal vivo. È in partenza «Camucia Summer Nights» l’iniziativa voluta dal Comune in collaborazione con Officine della cultura per ravvivare la cittadina cortonese. In arrivo «Cecco e Cipo», «Ros», «Giacomo Salvietti & Casual Itinerant Band» e «The show under the stars», una serata di danza, moda e musica. Sarà proprio quest’ultimo evento, ad aprire la serie di appuntamenti tutti ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria che avranno come palcoscenico piazza Sergardi, dalle 21,15.

«L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di ampliare l’offerta di occasioni culturali, e di divertimento come questa, coinvolgendo nella ripartenza non solo il centro storico – dichiara l’assessore alla Cultura Francesco Attesti – abbiamo studiato un programma adatto alle famiglie e in grado di richiamare pubblico, vista la popolarità dei musicisti selezionati».

Si parte giovedì 29 luglio con «The show under the stars», una serata di danza, moda e musica a cura di Danz’Art di Elisa Barberi, in collaborazione con Summer&Winter Company di Stefano Bennati, Roba di Ieri Oggi, Domani di Luana Berneschi, presenta Francesca Scartoni.

Martedì 3 agosto sarà il turno di «Cecco e Cipo», il duo di Vinci con quattro album all’attivo e numerosi concerti in tutta la penisola. Sono stati in grado di conquistare l’attenzione della stampa e del grande pubblico grazie a una cliccatissima audizione a X Factor 8, che conta oggi quasi 6,5 milioni di visualizzazioni su YouTube. Da marzo sono usciti i due nuovi singoli del duo «Ancora un’altra volta» e «I due eschimesi dell’isola di Baffin», che stanno conquistando il pubblico.

Venerdì 6 agosto ecco i «Ros», già semifinalisti ad X Factor nel 2017, il loro progetto prende vita agli inizi del 2015 a Montepulciano e affonda le sue radici nella passione per i grandi gruppi come Nirvana, Rage Against The Machine, The White Stripes e per la musica indipendente italiana. Un trio formato da Camilla Giannelli (voce, chitarra elettrica), Lorenzo Peruzzi (batteria), Kevin Rossetti (basso elettrico) ora popolare con il singolo L’Ultima Volta che farà parte di «Divi dei Ministri» il nuovo album in uscita nell’autunno.

La conclusione della serie di appuntamenti giovedì 12 agosto è firmata da «Giacomo Salvietti & Casual Itinerant Band» che offrirà un viaggio musicale dai brani classici intramontabili internazionali agli pseudo disco anni 70/80/90 alternati anche da qualche «pezzone» italiano. La band sarà composta, oltre che dal cantante cortonese, da Fabio Roveri alla chitarra, Marzio Tacconi alla batteria, Marco Patalocco effetti speciali, bassi e tastiere.

Per prenotare il propio posto occorre rivolgersi ad Officine della cultura, telefono 0575 27961 oppure 338 8431111 Email: biglietteria@officinedellacultura.org

IL PROGRAMMA IN SINTESI

Camucia – piazza Sergardi ore 21,15

giovedì 29 luglio

THE SHOW UNDER THE STARS

serata di danza, moda e musica

a cura di A.s.d. Danz’Art diretta da Elisa Barberi

in collaborazione con

Summer&Winter Company diretta da Stefano Bennati

Roba di Ieri Oggi, Domani di Luana Berneschi

presenta Francesca Scartoni

martedì 3 agosto

CECCO E CIPO

in concerto

venerdì 6 agosto

ROS

in concerto

giovedì 12 agosto

GIACOMO SALVIETTI

and Casual Itinerant Band