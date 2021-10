Formaggio Piave giornate di degustazione nella grande distribuzione

Dopo lo stop forzato, torna la partnership con alcune fra le più importanti catene della grande distribuzione che si faranno portavoce del progetto Nice to Eat-EU e dell’eccellenza del Formaggio Piave DOP, protetto e promosso dal Consorzio di Tutela.

Fra i principali partner del progetto le più prestigiose insegne della GDO: Conad, Esselunga, Coop e Aspiag.

Già a partire dai prossimi giorni e fino a inizio dicembre presso moltissimi supermercati sarà possibile degustare alcune fra le più note e apprezzate stagionature di Formaggio Piave DOP, come ad esempio il Piave fresco, il Vecchio Selezione Oro e il Piave Mezzano.

In ogni punto vendita che ha aderito all’iniziativa saranno allestiti specifici corner Piave DOP adibiti alla degustazione, che avverrà in totale sicurezza e rispetto delle normative anti Covid. Il pubblico potrà così assaggiare tutto il gusto racchiuso in questo prezioso prodotto figlio delle Dolomiti bellunesi e ricevere al tempo stesso informazioni sulla DOP, i metodi di produzione e il suo territorio di origine.

Attraverso espositori dedicati, assaggi e distribuzione di materiale informativo, il formaggio Piave DOP entra così in contatto con i consumatori, non solo portando nei loro supermercati tutta la tradizione e l’antico “saper fare” dei casari delle Dolomiti di Belluno, ma coinvolgendoli anche nelle diverse attività proposte dalla campagna Nice to Eat-EU.

A grande richiesta, aumentano anche i punti vendita aderenti all’iniziativa: trovare e degustare il Formaggio Piave DOP nella propria regione o città sarà quindi ancora più semplice.

Al seguente link tutti i punti vendita aderenti: https://www.nicetoeat.eu/punti-vendita

di Claudio Zeni