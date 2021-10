Cronache Arancioni: Cortona Camucia – San Quirico

Dopo aver assistito al match di oggi, verrebbe voglia di non scrivere niente e rimandare il tutto a tempi più lieti, ma il mio dovere di giornalista mi “ impone “ di raccontare come sia andata la partita dei nostri Arancioni, indi per cui, anche chi non avesse assistito alla partita, avrà già capito che il match di oggi, per usare un eufemismo, poteva andare meglio. Veramente un Cortona Camucia sottotono e l’ assenza di Busto non può essere un alibi per giustificare la prestazione mediocre di oggi. Lasciamo stare le solite frasi poetiche e prosaiche con le nubi che si addensano sul Santi Tiezzi. Oggi, tecnicamente parlando, è stato un match davvero mediocre fra due squadre in cui gli attacchi sono stati annullati dalle difese, in cui le occasioni da goal reali si sono contate sulle dita della mano di un falegname distratto ed una di queste è stata decisiva per le sorti della partita: al 66’, un giocatore giallorosso, ributtava un pallone in mezzo all’ area e S. Cerbone, di testa, superava con un preciso pallonetto l’ incolpevole Angori. Prima e dopo, davvero poca roba, con i portieri scarsamente impegnati e tanti palloni buttati al vento come se non ci fosse un domani. La cosa che più preoccupa, dopo il goal subìto, è stata la reazione da “ vorrei ma non posso “ dei nostri ragazzi che ci hanno messo sì tanta volontà e tanto impegno ma con molta confusione e poche idee. Forse, la sosta, arriva al momento opportuno per cercare di recuperare un po’ di energie fisiche che oggi sono venute clamorosamente a mancare.

Campionato Promozione Girone D

Cortona Camucia – San Quirico 0 – 1

Cortona Camucia: Angori, Chottong, Persiani, Rossi, Giorgi, Redi, Pagliaro ( Franchi ), Camillucci, Bartolini, D’ Abbrunzo ( Valero ), Zamboni ( Magnanensi )

A disp.: Casini, Tammariello, Pagni, Duri, Nandesi, Ghezzi

Allenatore: Mirko Baroncini

San Quirico: Borghi, Cerbone A., Guidotti, Romanini, Roncucci, Cerbone S., Seghedoni ( Galli ), Pasquini, Capogna ( Machetti ), El Guerouani ( Provenzano ), Fabbro ( Favilli )

A disp.: Tafarella, El Ghiat, Dionisi, Ciribello, Boulalouaz

Allenatore: Enrico Testini

Arbitro: Sig. Baldasseroni della Sez. di Pistoia Assistenti: Sig. ri Marchetti e Picinotti delle Sez. ni di Pistoia e Arezzo

Marcatori: 66’ S. Cerboni

Stefano Steve Bertini