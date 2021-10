Secondo posto per Bartolini-Lombardi al Rally delle Marche

Davide Bartolini con Chiara Lombardi della MDM Racing di Ciggiano conquistano un meritatissimo secondo posto di categoria al 14° Rally delle Marche.

Obiettivo centrato alla prima dello Challenge Raceday 2021-2022. I presupposti per fare bene c’erano, ma con una vettura completamente rivista nella meccanica e nell’assetto non era così scontato per il necessario adattamento pilota, vettura, gara.

Una gara, comunque, da incorniciare per l’equipaggio della MDM Racing di Ciggiano, subito in lotta per il vertice della categoria. L’ottima scelta delle gomme Pirelli, che con il nuovo motore hanno consentito all’equipaggio di essere da subito altamente competitivi, senza prendere rischi, ma cercando di fare esperienza e di acquisire sempre maggiore confidenza nella guida e nella conoscenza del mezzo e dell’assetto in funzione alla tipologia di gara.

Davide e Chiara hanno sempre migliorato, prova speciale dopo prova speciale, questo è il dato importante, una escalation di prestazioni straordinaria. Un secondo posto che li premia per la loro condotta di gara e che consente di acquisire preziosi punti in ottica campionato. Ma sopratutto la consapevolezza di avere tutte le carte in regola e lottare per la vittoria, portando onore alla propria terra ed ai propri sostenitori.

di Claudio Zeni