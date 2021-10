Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Angeli per i Bastardi di Pizzofalcone

di Maurizio De Giovanni, Einaudi (€ 18.50)

Per niente al mondo

di Ken Follet, Mondadori (€ 27.00)

Una sirena a settembre

di Maurizio De Giovanni, Einaudi (€ 18.50)

Travolti dal trash nell’immenso mare del brutto

di Matteo Fumagalli, Cairo Editore (€ 16.00)

Trentagocce

di Andrea Perini, Editore Il Forchettiere (€ 22.00)

La stanza numero 30. Cronache di una vita

di Ilda Boccassini, Feltrinelli (€ 19.00)

Golpe globale. Capitalismo terapeutico e grande reset

di Diego Fusaro, Piemme (€ 17.90)

La fragilità del potere. L’uomo, la vita, la morte

di Bruno Montanari, Mimesis (€ 16.00)

Eresia

di Massimo Citro Della Riva, Byoblu (€ 20.00)

Il minimalista felice

di Judith Crillen, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 9.90)

LO SCAFFALE

DALLA TERRA AL PANE

di Fulvio Marino, Cairo Editore (€ 16.00)

C’è chi considera la panificazione una scienza esatta. Un mondo governato da regole precise e immutabili. Ma così non è. Perché è solo l’esperienza che ci forma. Sono gli errori incontrati lungo il percorso a insegnarci come maneggiare un impasto, a farci capire a quali temperature infornare il pane e il modo migliore di utilizzare il lievito madre.

Perciò questo libro è un manuale pronto all’uso. Per chi è alle prime armi e si vuole addentrare nel mondo di farine e lieviti, ma anche per chi quel mondo lo conosce bene. Si tratta di un viaggio, da compiere insieme, che parte dalle basi e arriva agli argomenti più complessi, incontrando lungo il percorso tecniche da utilizzare, lievitati inediti, pani regionali e grandi classici internazionali, rivisitati per renderli riproducibili a casa.

Grazie ai tre capitoli – livello base, medio e avanzato – potrete immergervi in trucchi da applicare poi anche alle vostre ricette. Perché l’unico segreto, alla fine, è che non ci sono segreti. La chiave sta solo nella voglia d’imparare e nella curiosità. Buon viaggio!

I SOLITARI

di Davide Bregola, Oligo (€ 15.00)

Quindici ritratti di scrittrici e scrittori italiani. Alcuni di enorme successo – come Gavino Ledda con “Padre Padrone”, Stefano Benni con “Bar sport” e Lara Cardella con “Volevo i pantaloni” – ma che poi hanno preferito abbandonare i riflettori; altri che hanno sempre scelto una vita appartata, anche se sono molto noti tra gli scrittori (i cosiddetti scrittori-per-scrittori), come Roberto Barbolini, col suo tipico baffo da moschettiere, o Gianni Celati, le cui opere sono addirittura raccolte nei Meridiani Mondadori. Ma abbiamo anche gente come Vitaliano Trevisan, attore dallo sguardo truce, capace di stilettate letterarie uniche. Bregola li ha conosciuti tutti e in questo libro racconta di incontri, aneddoti, capolavori, ma anche di tic, piccole debolezze e grandi virtù: ecco svelato il dietro le quinte di persone solitarie, che fanno dell’assenza la loro vitalità.

di Claudio Zeni