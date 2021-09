E’ on line il nuovo Pausa journal di Manuel Caffe

Tra storie di famiglia, ricette e consigli per gli appassionati del caffè, è on line il nuovo magazine dell’azienda veneta Manuel Caffè “PAUSA JOURNAL”, ora arricchito nei contenuti rispetto alla versione cartacea che negli anni ha fatto la storia della comunicazione aziendale e che ora contribuisce a dare una nuova identità e valori alla stessa.

Ed è proprio sul rinnovamento di grafica e contenuti che è nato il nuovo magazine di Manuel Caffè https://manuelcaffe.it/blog/category/familys-voice, da pochi giorni on line e pensato per soddisfare le esigenze dei consumatori, quelli già fidelizzati, che intendono essere aggiornati sulle novità del mondo Manuel e quelli interessati in modo generico al mondo del caffè, curiosi di sperimentare un prodotto che forse ancora non conoscono.

“Abbiamo voluto arricchire il nostro sito con una sezione magazine, dove i nostri estimatori possono trovare consigli, ricette e un dialogo diretto con noi – commenta Cristina De Giusti, CEO dell’azienda Manuel Caffè– in realtà il nuovo magazine l’abbiamo concepito come contenitore di immagini, di emozioni, di ricordi legati alla nostra storia e alla nostra famiglia, con fucus sul nostro territorio, visto che abbiamo la sede a Conegliano, le nostre colline sono state elette Patrimonio Unesco di recente, un territorio che parla di bellezza e qualità, come il nostro caffè”.

La famiglia De Giusti gestisce questa azienda italiana del caffè, sin dalla nascita nel 1975 da laboratorio artigianale creato da Giuseppe e che ancora oggi rappresenta la tradizione e la ricerca della massima qualità. Ricerca e passione contraddistinguono ancora oggi l’operato dei figli Emanuela, Mauro e Cristina, nella proposta di miscele pregiate e che li vede in prima linea nella promozione del benessere fisico e della corretta alimentazione, attraverso il sostegno a manifestazioni sportive e iniziative culturali.

di Claudio Zeni