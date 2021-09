Follower riuniti da Toscana My Love

Wikipedro, Toscana Splendida, uno dei fondatori di Univeti, Horror Italia 24 e tanti altri influencer toscani tutti riuniti intorno ad una tavola rotonda nel centro di Firenze… Questo è ciò che è accaduto al Caffè Paszkoski grazie alla piattaforma Toscana My Love, che ha organizzato il primo di una serie di incontri di TiT (Tuscan Influencers Together). Una ventina di influencer che vantano circa 2.000.000 di follower e che hanno dibattuto e gettato le basi per una collaborazione a 360°! Lo scopo di TiT è duplice: in primis attrarre brand internazionali, facendo squadra, ed inoltre promuovere con maggiore forza la regione toscana.

«Questo è solo l’inizio – ha dichiarato Federico Minghi leader del brand Toscana My Love e promotore dell’incontro – perché il gruppo è aperto a nuovi ingressi e mai come in questo caso è vero che l’unione fa la forza! Altri nomi importanti della scena digital toscana ci hanno contattato e vogliono unirsi, e per l’appunto stiamo già creano il gruppo WhatsAppper aprire un dialogo creativo quotidiano e continuativo fra di noi».

L’idea sembra convincente e si appoggia su una reale e concreta necessità da parte del territorio e del tessuto economico locale di rilanciarsi in modo moderno e competitivo. Migliaia di meraviglie toscane da vedere, mangiare e vivere aspettano solo di essere raccontate nel modo giusto da un gruppo di professionisti, di esperti social che insieme possano dar vita ad un Rinascimento Toscano Digitale 2.0!

di Claudio Zeni