Le campane della torre Comunale

Parlando in questi giorni con una persona più saggia di me, sono venuto a sapere che tanti anni addietro i cortonesi erano soliti svegliarsi grazie al suono delle campane della Torre Comunale che suonavano anche per segnare il terminare della giornata lavorativa. Oramai sono parecchi lustri che il loro suono è cessato e molti cortonesi della “ vecchia generazione “ vorrebbero risentire il suono “ storico “ di queste campane che rappresentavano un momento di grande aggregazione e che ancora oggi, in uno dei periodi storici più complicati che la nostra memoria si trovi a ricordare, rappresenterebbe una dolce musica per le orecchie di tutti i cortonesi. Cosa si potrebbe fare per accontentare il saggio di cui sopra ed altri saggi come lui per riportare un po’ di tradizione che penso tante persone anche della mia generazione accetterebbero di buon grado? E’ vero, ci sono tante problematiche maggiormente importanti a cui pensare, però essendo questa una “ piccola “ problematica, magari in tempi brevi si potrebbe accontentare questo gruppo di saggi e non solo che vedrebbero esaudito un loro giusto desiderio. Venendo alla domanda di prima, forse, il primo passo da compiere potrebbe essere quello di una raccolta firme. Vediamo e speriamo.

Stefano Steve Bertini