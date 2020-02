Riqualificare Camucia è possibile: ripartiamo dalla ex-Maialina!

Nella serata di giovedí 27 febbraio si è svolta presso il centro di aggregazione sociale di Camucia una partecipata riunione di residenti e imprenditori di via XXV Aprile, via Due giugno e via Sandrelli per riferire dell’incontro avvenuto con il Sindaco di Cortona Luciano Meoni il quale ha ribadito di voler procedere nella direzione già avviata nei mesi passati.

I presenti hanno ribadito, invece, tre secchi no!

alla variante al Regolamento Urbanistico relativamente alla proprietà privata confinante con l’area della ex Maialina;

alla nascita di una nuova area commerciale a ridosso del centro abitato;

alle presenza di un parcheggio e di una strada a valle della ex-Maialina (ottenuta con l’apertura di via XXV aprile) previsti dal progetto di riqualificazione della detta area che ridurrebbero sensibilmente le potenzialità di verde pubblico che quel terreno esprime e che si presume siano funzionali principalmente alla nuova zona commerciale.

I cittadini, invece, dicono un convinto sì! alla realizzazione all’interno del perimetro della ex-Maialina di un vero parco, senza parcheggi né strade, per soddisfare l’esigenza di avere nella maggiore frazione del comune di Cortona un polmone verde attrezzato per tutte le età.

Si ritiene, infatti, che la variante al Regolamento Urbanistico può solo aggravare la già difficile viabilità in viale Gramsci, via Sandrelli e via XXV Aprile rendendola ancora più pericolosa per tutti – pedoni e automobilisti.

Inoltre, la nascita di una nuova area commerciale a ridosso del centro abitato, andrebbe ad impoverire ulteriormente il tessuto commerciale e artigianale del centro di Camucia, ancora fonte di reddito per tante persone e irrinunciabile presidio sociale per i cittadini.

I presenti alla riunione, nell’ottica di un atteggiamento costruttivo, hanno anche presentato valide alternative all’area parcheggio prevista nell’area ex-Maialina: la pianificazione urbanistica vigente, infatti, prevede dei posti auto più a valle, in prossimità del torrente Esse. Questi, tra l’altro, in occasione del mercato settimanale e delle fiere stanno già dando risposte importanti ai cittadini e al commercio.

In conclusione, si chiede al Sindaco di Cortona e alla Giunta un atto di coraggio e di fermarsi di fronte ad un iter burocratico e progettuale che non risolve gli annosi problemi di una frazione cresciuta in modo disordinato e con scarse aree verdi e di affrontare con noi cittadini un percorso libero da preconcetti, che non rivanghi il passato e che ripensi a tutta l’area interessata.

Nell’attesa di una risposta dall’Amministrazione e da tutte le forze politiche, di maggioranza come di opposizione, il comitato di residenti si mobiliterà e organizzerà una petizione popolare cittadina per sostenere quanto sopra esposto e chiedere un progetto di vera riqualificazione della zona della ex Maialina e delle zone limitrofe.