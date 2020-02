Gioielli rubati ritrovati dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Foiano della Chiana hanno rinvenuto parte della refurtiva oggetto di un furto in abitazione denunciato la scorsa settimana, restituendola alla legittima proprietaria. I ladri, entrati nell’abitazione nel tardo pomeriggio attraverso l’effrazione di una porta finestra, avevano rubato un fucile, una doppietta, ed alcuni monili in oro. Subito sono scattate le indagini dei militari che hanno controllato tutti i movimenti sospetti e acquisito dai vicini ogni utile informazione al riguardo. Nella ricostruzione del fatto si è riusciti a risalire alla via di fuga probabilmente utilizzata dai ladri; così, setacciando il possibile percorso utilizzato dai ladri per scappare, si è potuta ritrovare l’arma e parte della refurtiva, restituendola alla proprietaria. Le indagini per arrivare alla loro identificazione stanno proseguendo e nel contempo sono stati intensificati i servizi sul territorio per prevenire e contrastare più efficacemente il fenomeno dei reati predatori.