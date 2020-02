Terme di Chianciano celebra la donna contemporanea

Festa alle Piscine termali Theia con musica, aperitivi e cocktail e alle Terme sensoriali un’intera settimana con ingresso speciale dedicato alle donne.

Terme di Chianciano si candida ad essere riconosciuta come destinazione perfetta per le donne di oggi che lavorano, che viaggiano, che sognano, che cercano relax, benessere, divertimento da sole, con le amiche o con la famiglia.

Per tutta la settimana dal 2 all’8 marzo 2020 le Terme di Chianciano si confermano un luogo davvero per tutti, e per la Festa della Donna propongono esperienze dedicate alla rigenerazione mente e corpo, al digital detox e ad ogni forma di benessere e divertimento fuori dalla routine quotidiana.

Le Piscine Termali Theia propongono domenica 8 marzo l’evento “Donne in musica”, un pacchetto speciale con ingresso alle piscine Theia dalle 19 alle 24, aperitivo con i prodotti a km 0, cocktail e musica live con i brani indimenticabili dei cantautori italiani – posti limitati, offerta speciale acquistabile online al sito www.termechiancianoshop.com.

Il Salone Sensoriale per tutta la settimana dal 2 all’8 marzo, offre a tutte le donne un ingresso di 5 ore al Salone Sensoriale ed un massaggio rilassante di 25’ – a base di cosmetici della linea Terme sensoriali, potenziati dall’Acqua termale Santa, che garantisce una pelle liscia e luminosa. Un modo per regalare a se stesse un rituale di bellezza e un viaggio nei sensi e negli elementi che restituisce serenità ed equilibrio.

Posti limitati, offerte speciali acquistabili online al sito www.termechiancianoshop.com.

di Claudio Zeni